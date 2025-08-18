ЗА ШАКУ ПРЉАВОГ НОВЦА! ГОДИНАМА РОВАРЕ ПО СРБИЈИ НЕ БИ ЛИ СЕ ПРЕПОРУЧИЛИ СТРАНЦИМА Лидер СНС Вучевић разобличио Душана Јањића: Важно је да народ види ко је какав
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић истакао је на Икс мрежи да грађани Србије треба да буду мирни јер грађанског рата неће бити иако на томе раде многи и споља и изнутра, реагујући на писма Душана Јањића које су објавили медији.
-Од кога је, није ни чудо што је тако накарадно и скандалозно. Душан Јањић који је странцима послао своју “анализу” ситуације у Србији и предлоге "за мирно решење кризе", само је један од оних који годинама роваре по Србији и тужакају се не би ли се препоручили странцима, или извукли нешто прљавог новца, прљавог јер се њиме плаћа њихова борба против сопствене земље и сопственог народа. Хвала медијима што објављују таква “документа”, јер важно је да народ види ко је ко и ко је какав. Јањић у том свом нон пејперу заправо тражи помоћ од странаца за рушење председника Србије Александра Вучића. И тај његов захтев је заједнички именилац свима њима - срушити Вучића по сваку цену јер на изборима не могу да га добију! Срушити Вучића по цену да се крв пролије по улицама Србије- написао је Вучевић на Иксу и додао да они не желе они ни дијалог, ни мир, ни престанак паљења и рушења те да за њих то нису теме.
Лидер СНС је нагласио да једино што хоће та агресивна мањина јесте да по сваку цену сруше Вучића.
- И то је суштина и Јањићевог нон пејпера и свих њихових пројеката изазивања обојене револуције и грађанског рата. Само што се то неће десити! Али ће се десити кажњавање свих одговорних за кршење Устава и закона, за ремећење јавног реда и мира, за уништавање државне имовине, за батињање и рањавање политичких неистомишљеника… Јер Србија је озбиљна држава! Пре свега, захваљујући потезима које повлачи председник Србије Александар Вучић, грађани треба да буду мирни јер грађанског рата неће бити иако на томе раде многи и споља и изнутра. Држава је јача од свих њих! Победиће Србија- поручио је путем друштвене мреже Вучевић.
