ЗБОГ ЧЕГА СЕ УЈЕДИЊУЈЕ ТЕ?! НИКО НЕМА ДИЛЕМУ ДА ЈЕ ТО ПРОТИВ СРБИЈЕ: Председник СНС о споразуму Загреба, Приштине и Тиране: Купују само офанзивно оружје
Лидер напредњака и саветник председника Републике Милош Вучевић гостујући на Пинк телевизији најавио је највећу војну параду до сада.
-Највећа до сада војна парада биће 20. септембра. Причамо о споразуму који су потписале Загреб, Приштина и Тирана, са отвореним позивом за Софију. Хрватска и Албанија су део НАТО, Приштина је под контролом НАТО трупа. Зашто две чланице НАТО и једна територија друге државе праве војни савез? Због чега се уједињујете? Против ЦГ, Аустрије или ће то бити против Србије? Мислим да нико нема дилему да је против Србије. Купују само офанзивно оружје. Велика ствар је што је Вучић био у Пекингу. Кина је платила можда и појединачно највећу цену у току Другог светског рата. Преко 30 милиона људи. Кинези су све то издржали и ојачали државу. То је за поштовање - рекао је Вучевић.