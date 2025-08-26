clear sky
ДАРКО МЛАДИЋ ПОТВРДИО

ЗДРАВЉЕ ГЕНЕРАЛА МЛАДИЋА ВЕОМА ЛОШЕ Тим лекара у Хагу тек у октобру

26.08.2025. 17:28 17:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Youtube prinstcrin/International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)
Фото: Youtube prinstcrin/International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)

МОСКВА: Здравствено стање генерала Ратка Младића је веома лоше, а независни тим лекара ће због формалности Хашког трибунала моћи да га прегледа најраније у октобру, изјавио је за руску агенцију Тас с генералов син Дарко Младић.

"Што се тиче његовог здравља, ништа се није променило: он је у лошем стању, које се не побољшава. У полицијским извештајима се наводи, а ја могу то да потврдим из личног састанка с њим, да је он веома слаб. Радимо на томе да нови медицински тим дође да га прегледа", рекао је Дарко Младић.

Генерал Младић има неуролошке, кардиоваскуларне и уролошке проблеме који се прогресивно погоршавају и компликују. Прошле године у једној холандској болници уграђен му је пејсмејкер, али се његово здравствено стање и даље погоршава и од тада су му отказали бубрези.

Међународни механизам за кривичне судове (ММКС) одбио је прошлог месеца хитни захтев одбране генерала Ратка Младића за привремено или условно превремено пуштање на слободу због лошег здравственог стања, подсећа Срна.

