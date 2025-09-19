clear sky
"ЖЕЉА МИ ЈЕ БИЛА ДА СЕ ОКУПИМО У ОВИМ ВАЖНИМ ДАНИМА ЗА ДРЖАВУ" Министарка Месаровић провела поподне са студентима који желе да уче: Никада нећемо одустати од борбе за њихову сигурну будућност у Србији

19.09.2025. 19:33 19:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић провела је поподне у Београду са студентима који желе да уче.

-Провела сам дивно време са студентима. Увек се радујем разговору са њима, и жеља ми је била да се окупимо у овим важним данима за нашу отаџбину, данима који су управо у знаку слоге, јединства и наше заједничке борбе за Србију.

Покушали су да нам униште образовни систем, да нам затворе школе и факултете. Ови млади људи су им се одлучно супротставили. Хвала им на томе. Знање нико не може да им одузме! Држава је показала да са њом нико не може да се игра – вратили смо знање у школе и на универзитете, свугде где има деце и младих који желе да уче и израстају у марљиве и поштeне људе- написала је Месаровић на Инстаграму.

Она им је поручила да не одустају од борбе за праведне циљеве, као што држава није и никада неће одустати од борбе за њихову сигурну будућност, у мирној, стабилној, економски и политички снажној и поносној Србији.

-Заједно са нашим председником Александром Вучићем и председником Српске напредне странке Милошем Вучевићем настављамо да јачамо дух слоге и јединства, јер је то темељ на којем почива Србија.

Видимо се сутра заједно на великој Војној паради, да покажемо снагу јединства- поручила је министарка.

