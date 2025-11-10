АГРЕСИВНИ БИК ЛУТА СЕЛОМ! Напада и људе и животиње, НИКО НЕ МОЖЕ ДА ГА ЗАУСТАВИ
Мештани Грачаца у Задарској жупанији очајни су због бика који већ месецима слободно лута њиховим насељем. Kажу да животиња улази у дворишта, руши ограде, блокира пут и напада људе.
"Ово траје сигурно већ шест месеци. У почетку није дирао никога, али сад нам је већ четири пута ушао у двориште. Чим изађем аутом, он се појави, као да чека тренутак. Деца су преплашена, не желе напоље", испричала је читатељка за 24сата.
Додаје да бик није једини проблем.
Цело стадо, укључујући краве и козе, редовно се креће улицом, па чак и пругом.
"Стално зовемо власника и полицију. Kад њега нема код куће, стока је по путу. Власник каже да је бика продао и да чека да га нови власник преузме, али то прича већ месец дана, а бик је и даље овде", тврди жена.
Бик је агресиван
Мештани страхују за децу која се више не могу да се слободно играју на улици.
Kажу да је бик агресиван и да је већ напао једног човека.
"Тај човек је био на пољу. Kад је бик кренуо на њега, некако је успео да побегне на дрво и звао је полицију. Kад су полицајци дошли, бик је кренуо и према њима па су морали да пуцају у ваздух да га отерају", присећа се она.
Полиција редовно излази на терен, фотографише штету и саставља извештаје, али, како кажу становници, не може много да учини док надлежна тела не реагују.