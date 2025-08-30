ЦАРИНИЦИ ОТКРИЛИ БИЉКУ-ОПИЈАТ Пошиљка из САД имала 2.000 ТАБЛЕТА
ПОДГОРИЦА: Управа полиције и Управа царина Црне Горе открили су међународну пошиљку послату из Сједињених Америчких Држава, која је садржала 2.000 таблета са биљком кратом. Захваљујући анализи ризика, цариници су пошиљку идентификовали и обавестили полицију, која је предузела даље мере.
Полиција из Берана је, након преузимања пошиљке, зауставила и контролисала возило „Пежо“ којим је управљао И.Ж. (43), прималац пошиљке. У возилу је пронађено четири паковања са укупно 2.000 зелених таблета, маркираних „Еартх Кратом“. Прелиминарном анализом утврђено је присуство психоактивних супстанци, саопштила је полиција.
И.Ж. је дао изјаву полицији, а по наредби Основног суда у Беранама извршен је претрес његовог стана и других просторија. Током претреса пронађено је и одузето 12 комада нелегалне муниције непознате марке и калибра. Више државно тужилаштво у Бијелом Пољу наложило је слање таблета на форензичко вештачење како би се утврдила правна квалификација дела, док је Основно државно тужилаштво у Беранама наредило вештачење муниције.
Кратом (лат. Mitragyna speciosa) је тропска зимзелена биљка пореклом из југоисточне Азије (Тајланд, Малезија, Индонезија, Папуа Нова Гвинеја). Њени листови садрже више од 40 активних алкалоида, међу којима су најпознатији митрагинин и 7-хидроксимитрагинин, супстанце које делују на опиоидне рецепторе у мозгу. У мањим дозама кратом има стимулативно дејство, повећава енергију, будност и концентрацију, док у већим дозама делује седативно и аналгетски, слично опиоидима.
Традиционално се у југоисточној Азији користи за ублажавање бола, умора, анксиозности и симптома депресије, али и као помоћ у лечењу зависности од опијата. Међутим, његова употреба носи висок ризик од зависности, нуспојава и тровања, посебно када се узима у облику концентрисаних капсула или таблета. Међу могућим нежељеним ефектима су мучнина, убрзан рад срца, несаница, халуцинације и, у тежим случајевима, респираторна депресија.
Правни статус кратома разликује се широм света. У појединим земљама, попут Тајланда, Аустралије и неких савезних држава САД, он је потпуно забрањен, док је у другим регулисан као контролисана супстанца. У Црној Гори за сада није правно регулисан, па ће налаз форензичког вештачења одредити даљи поступак у овом случају.