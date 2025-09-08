ЦРНИ ВИКЕНД НА ЦРНОГОРСКИМ ПУТЕВИМА: Две особе страдале, а 25 повређено
ПОДГОРИЦА: Током претходног викенда, односно од 5. до 7. септембра, укључујући и тај датум, на путевима у Црној Гори регистровано је 50 саобраћајних незгода у којима су две особе смртно страдале, док је 10 лица задобило теже, а 15 лица лаке телесне повреде.
- У назначеном периоду, припадници саобраћајне полиције су у оквиру репресивних активности поднијели 137 прекршајних пријава, издали 1.759 прекршајних налога, привремено одузели 16 пари регистарских ознака и исто толико возила искључили из саобраћаја, потврђено је за РИНУ у УП.
Слободе је лишено 60 возача и то 33 возача због управљања возилом под дејством алкохола, 20 возача због управљања возилом под дејством психоактивних супстанци и седам возача због других тежих прекршаја у саобраћају.
Од укупног броја лица лишених слободе њих 14 је слободе лишено у Подгорици, седам у Даниловграду, шест у Котору, по пет у Будви и Никшићу и четири у Бару.