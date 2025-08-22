overcast clouds
ДОЈАВА О БОМБИ У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Посебна седница померена, сви евакуисани!

22.08.2025. 11:20 11:23
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Почетак посебне седнице Народне скупштине Републике Српске померен је за 11.30, јер је стигла дојава да је у згради постављена експлозивна направа.

Обавештење је стигло у 10.07 часова, након чега је уследила хитна евакуација посланика, особља и присутних новинара.

Полиција је затражила да се сви удаље из круга Народне скупштине.

Боран Босанчић, генерални секретар Народне скупштине РС, рекао је да је позивни број са којег је дојава о бомби у Народној скупштини Републике Српске, стигла из БиХ, пише Српскаинфо.

-Позивни је био 065, али не могу да откривам више детаља због полиције - казао је Босанчић

На дневном реду посебне сједнице је, подсетимо, разматрање и усвајање одлуке о расписивању референдума поводом одлука Суда БиХ и ЦИК који је Милораду Додику одузео мандат председника Републике Српске.

Такође, на дневном реду је и усвајање оставке председника Владе Републике Српске Радована Вишковића, те информација о пресуди Суда БиХ и одлуци ЦИК БиХ о престанку предсједничког мандата Милораду Додику и заузимање става Народне скупштине о будућим активностима институција Српске.

Пред посланицима ће се наћи и Предлог закона о измјени и допуни Закона о референдуму и грађанској иницијативи, по хитном поступку.

Република Српска
