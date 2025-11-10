ЕВО У КАКВОМ ЈЕ СТАЊУ СТУДЕНТКИЊА ИЗ ИНДИЈЕ КОЈОЈ СЕ РЕАКТИВИРАО ТИФУС У ФОЧИ Хитно оперисана, а доктор изнео све детаље

Професор др Ненад Лаловић, директор Универзитетске клинике у Фочи, нагласио је за РТВ1 да се студенткиња из Индије одмах јавила докторима након појаве првих симптома.

-Студенткиња се пре 15 дана јавила у Универзитетску болницу са повишеном температуром и болом у стомаку. Она је истакла да је у септембру, док је била у својој земљи, боловала од трбушног тифуса. Потврђено је да се ради о реактивацији болести, а развила је акутну упалу слепог црева. Након тога је врло успешно оперисана. Оно што је добро је да нема бактерија ни у урину, ни у столици. Нема ниједног новог случаја- навео је др Лаловић.

Он је рекао да епидемиолози на терену врше надзор над њеним станом у Фочи, где је тренутно, пише Новосадска.

-У Фочи студира 600 студената из Индије и тог поднебља. Ја бих похвалио свој тим епидемиолога који је препознао ову болест- додао је.

Професорка др Весна Туркулов, директорка Клиничког центра Војводине, изјавила је за РТВ1 да је прва недеља болести неспречифична.

-Јавља се повишена температура, несаница, губитак апетита, бол у мишићима, слабост, главобоља, а то су симптоми који прате и друге инфекције. Тек у другој и трећој недељи се јавља најтежа клиничка слика, са температуром од 40 степени, зеленкастим воденим столицама, када се јавља помућено стање свести, халуцинације. Онда следи једна фаза опоравка, када се враћа апетит- истакла је.

Она наводи да се прености са контаминираном храном и водом, али и директним контактом.

-Инкубација је 10 до 15 дана. Тифус је озбиљна инфекција, септично стање. Могу пацијенти да доживе кардиоваскуларни колапс и умру. Могуће су честе перфорације црева, крварење- рекла је Туркулов и додала да најчешће оболевају особе од 20 до 50. године.