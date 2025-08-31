ФИЛМСКА ПОТЕРА НА БАТРОВЦИМА: Држављанин БиХ аутомобилом пробио рампу ПОЛИЦИЈА ГА СТИГЛА И УХАПСИЛА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА: Припадници Министарства унутрашњих послова у Сремској Митровици и Београду, у сарадњи са Управом граничне полиције, ухапсили су држављанина Босне и Херцеговине Д. М. (1986), који се сумњичи да је ноћас аутомобилом BMW пробио спуштену контролну рампу на Граничном прелазу Батровци и ушао на територију Србије.
Инцидент се догодио око 2.45 часова, када је осумњичени заобишао колону путничких возила која су чекала на ред за основну граничну проверу, прошао кроз спуштену рампу и оштетио је, а затим наставио да вози без заустављања. У више наврата одбијао је да стане на знак полицијских службеника.
Како је саопштено, Д. М. се претходно није зауставио ни на граничној контроли приликом изласка из Хрватске. Након потере, заустављен је и ухапшен на ауто-путу код Сурчина, у заједничкој акцији припадника Полицијске управе за град Београд и граничне полиције.
Против њега је поднета кривична пријава због сумње да је извршио кривично дело уништење и оштећење туђе ствари, а биће приведен Основном јавном тужилаштву у Сремској Митровици. Такође, против њега ће бити поднете и прекршајне пријаве због учињених прекршаја из Закона о граничној контроли и Закона о безбедности саобраћаја на путевима.