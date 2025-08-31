overcast clouds
ХАОС У СКОПЉУ, ЛЕТЕЛИ КРОВОВИ, ПОЛА ГРАДА ОСТАЛО БЕЗ СТРУЈЕ: Комуналци имали више од 50 интервенција

31.08.2025. 16:31 16:38
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг, Дневник
Фото: Pixabay.com

СКОПЉЕ: Јако невреме, праћено олујним ветром и кишом, захватило је синоћ Скопље, а ватрогасне и хитне службе имале су преко 50 интервенција.

Највише интервенција било је због оборених стабала, оштећених аутомобила и покиданих каблова, преноси северномакедонска Вечер. 

У неколико случајева стабла су пала директно на приватне куће, као и у близини Факултета драмских уметности и Министарства за рад и социјалну политику, причинивши материјалну штету.

Велики део пријава грађана односио се на оштећења електричне мреже, док су у булевару Босна и Херцеговина оштећени семафори.

У насељима Горче и Бутел ветар је однео више кровова.

Центар за управљање кризним ситуацијама саопштио је да су све пријаве прослеђене надлежним службама које су интервенисале по приоритету, као и да ће ватрогасне и екипе Електродистрибуције и општинске службе остати на терену док ситуација не буде у потпуности нормализована, наводи Вечер.

 

Метео метеоролошки услови невреме
