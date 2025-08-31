ХАОС У СКОПЉУ, ЛЕТЕЛИ КРОВОВИ, ПОЛА ГРАДА ОСТАЛО БЕЗ СТРУЈЕ: Комуналци имали више од 50 интервенција
СКОПЉЕ: Јако невреме, праћено олујним ветром и кишом, захватило је синоћ Скопље, а ватрогасне и хитне службе имале су преко 50 интервенција.
Највише интервенција било је због оборених стабала, оштећених аутомобила и покиданих каблова, преноси северномакедонска Вечер.
У неколико случајева стабла су пала директно на приватне куће, као и у близини Факултета драмских уметности и Министарства за рад и социјалну политику, причинивши материјалну штету.
Велики део пријава грађана односио се на оштећења електричне мреже, док су у булевару Босна и Херцеговина оштећени семафори.
У насељима Горче и Бутел ветар је однео више кровова.
Центар за управљање кризним ситуацијама саопштио је да су све пријаве прослеђене надлежним службама које су интервенисале по приоритету, као и да ће ватрогасне и екипе Електродистрибуције и општинске службе остати на терену док ситуација не буде у потпуности нормализована, наводи Вечер.