ХРВАТИ СЕ ОГЛАСИЛИ О СЛАЊУ ВОЈНИКА У УКРАЈИНУ Ово је став Хрватске
ЗАГРЕБ: Потпредседник хрватске Владе и министар одбране Иван Анушић поновио је данас став да званични Загреб неће слати војнике у Украјину.
"Став Хрватске је јасан, Хрватска војска неће у Украјину", казао је Анушић и додао да ће Хрватска наставити да помаже Украјини у свему у чему је и досад помагала.
Премијер Андреј Пленковић, који је учествовао на виртуелном састанку тзв. Kоалиције вољних, рекао је раније да састанак био посвећен даљим мировним напорима и активностима усмереним према окончању руске агресије на Украјину, пренели су хрватски медији.
Хрватска је чланица Kоалиције вољних, која окупља тридесетак махом европских земаља, Kанаду и Аустралију.
Пленковић је такође недавно изјавио да хрватски војници неће у Украјину, нити је то икад било на столу.
Француски председник Емануел Макрон након јучерашњег састанка тзв. Kоалиције вољних је објавио да је двадесет шест земаља, осим Италије, спремно да учествује у међународним снагама као део безбедносних гаранција за Украјину у случају мировног споразума с Русијом.