ХРВАТСКИ ПРЕМИЈЕР ТВРДИ ДА НЕ ЛИКУЈЕ ВЕЋ ЈЕ ЗАБРИНУТ ЗБОГ ЗБИВАЊА У СРБИЈИ "Имамо поприлично непосредна знања"

05.09.2025. 17:55 17:59
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
ЗАГРЕБ: Хрватски премијер Андреј Пленковић, који је раније на Бледу рекао да је "Србија на ивици грађанског рата" данас је у више наврата негирао да "прижељкује лош сценарио Србији", већ, како тврди, "обрнуто".

Додао је да он има "поприлично непосредна сазнања о томе шта се догађа у хрватском суседству" и да ситуација са протестима који, како каже,  у Србији трају већ две године "није уобичајена"     

"Хрватска посматра тамошњу ситуацију као заинтересован, па и забринут сусед", рекао је Пленковић новинарима у Вировитици, преноси загребачки Јутарњи лист.

Хрватски премијер је негирао и тврдњу да су његови коментари "мешање у унутрашње ствари" Србије, упитавши која би корист била да каже да је све "супер и фантастично".

До обрта у Пленковићевим изјавама дошло је након што је најпре од председнице Скупштине Србије Ане Брнабић добио одговор "да не жели Александра Вучића за председника Србије" и да "жели и улаже" у грађански рат у Србији. Потом се огласио и председник Александар Вучић, који је одговарајући на питања новинара у Пекингу, на Пленковићеву опаску о грађанском рату поручио: "Што је баби мило то јој се и снило".

Пленковић је у понедељак на Бледском стратешком форуму учествовао на панелу о изгледима за проширење Европске уније на земље Западног Балкана, изразивши скептицизам да би се то могло догодити до 2030., због "сложености актуалне политичке ситуације", од блокаде европског пута Северне Македоније и претњи отцепљењем из БиХ, до ситуације у Србији, која је, како је устврдио, "на ивици грађанског рата". 

андреј пленковић Александар Вучић ана брнабић
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
01.09.2025. 18:43 18:53
