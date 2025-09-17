КО ЈЕ ДОБРИ САМАРИЋАНИН? На каси дочекује пензионере и плаћа им рачун ГОРИЧАНКА У ШОКУ: ДОШЛА У ПРОДАВНИЦУ ПО ПОПУСТ, А КУЋИ ОТИШЛА С ПУНИМ СРЦЕМ
Одлазак у набавку за једну пензионерку у Великој Горици завршен је тако што је она остала збуњена и пријатно изненађeна, с великим осећајем захвалности према потпуном странцу.
Наиме, пензионерка Валерија Хребинец прошле недеље је доживела изненађење које ће, како каже, дуго памтити, преноси Dnevnik.hr.
Она је отишла у један локални велики трговачки ланац у Великој Горици, где је тога дана важио попуст за пензионере, али кући је отишла не само с пуним колицима намирница већ и с испуњеним срцем.
„Када сам дошла на касу, млађи господин, рекла бих између 30 и 40 година, помогао ми је да спакујем робу у колица. Још сам се с њим нашалила и питала да ли је он ту да би нам помогао. Захвалила сам му и кренула да платим рачун. У том тренутку касирка ми је рекла да је рачун већ подмирен, платио га је управо тај господин. Била сам у шоку”, испричала је Валерија Хребинец.
Њен рачун, како је рекла, и није био мали. Износио је око 70 евра. Каже да уопште није приметила да ће мушкарац учинити такво добро дело, а толико ју је изненадило да се након неколико минута поново вратила до касе.
Dobri duh Velike Gorice: Tko je muškarac koji plaća račune umirovljenicima? #dnevnikhrhttps://t.co/FeOfSWlleX
— DNEVNIK.hr (@DNEVNIKhr) September 17, 2025
Тада је сазнала још једну неверватну ствар.
„Касирка ми је рекла да нисам једина којој је тај господин то урадио. Тог је дана платио рачуне још четири или пет пензионера”, прича Валерија Хребинец.
Њену причу потврдио је и случајни сведок.
„Поред касе је седео господин са псом и рекао ми: 'Што се буните, што вам је криво?' и додао да је видео да је тај човек већ пре неколико дана платио рачуне другим пензионерима”, испричала је Валерија.
Овај гест оставио ју је без речи.
„Наравно да ми није било криво, била сам у позитивном шоку. Нисам очекивала да ће ми се нешто такво догодити. Жао ми је једино што му нисам могла захвалити на тако лепом гесту”, поручила је.
Додаје како не зна ко је мистериозни човек, али ако се препозна у њеној причи, хтела би да му јавно захвали.
„Такви људи враћају веру у доброту и показују да још увек има оних који мисле на друге”, нагласила је.