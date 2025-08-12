ДАНИМА НЕМАЈУ НИ ВОДЕ, НИ СТРУЈЕ...
ЉУДИМА У ПИПЕРИМА ВАТРА СВЕ ОДНЕЛА Остала бројна згаришта, народ огорчен јер их НИКО НИЈЕ ЧАК НИ ПИТАО ТРЕБА ЛИ ИМ НЕШТО
Један од крајева Црне Горе који су захватили велики пожари претходних дана јесу и Пипери.
Колико је то јака ватрена стихија била, најбоље се може видети по згариштима бројних имања и куће породице Вуковић у Ђурковићима. Како је за "Дан" рекла Драгана Вуковић, они су буквално у једном трену остали без породичне куће.
– Изгорела је цела кућа, кров, поткровље, спрат испод. Уништено је и приземље, тако да је штета тотална. Ово је наша старевина и свакодневно смо ту долазили. Ту су наше успомене и детињство. Све што можемо куптии новцем није страшно, али емоције које нас вежу за ову кућу не могу да се надокнаде. Ово није кућа, ово је наш дом - рекла је Драгана Вуковић.
Она истиче да је ватру ветар пренио на кров куће, те да је била толика ватрена стихија која се није могла контролисати.
- Немамо воде и струје. Вода је у селу нестала сат времена прије активације пожара. Ни данас немамо ни струју ни воду. Нико се није ни појавио да нас пита треба ли нам нешто, треба ли нам макар вода. Мало сам разочарана - истиче Вуковић.
У самим Пиперима је изгорио и горњи део Стрганице, а видљива је ватра испод водоизворишта. Горело је и у Раташкој шуми и доњем делу Дрезге.
В. Д. командира Службе заштите и спасавања Главног града Никола Бојановић није могао прецизно да каже колико је објеката изгорело у пожару у Пиперима.
– Имали смо први налет у Ђурковићима где су неки објекти изгорели. После тога није изгорео ниједан. Још немамо информације колико их је, јер нико још није пријавио штету. Више је страдало помоћних објеката него кућа - истакао је Бојановић.
Кроз насеља Баће, Потпеће и Вуковиће где је у понедељак било изузетно драматично тек данас су видљиве последице пожара. Имања су претворена у пепео, а више објеката нагорело и полусрушено. На терену су биле и екипе ЦЕДИС-а које су покушавале да успоставе снабдијевање електричном енергијом.
(Espreso.co.rs)