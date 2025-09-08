МИ СМО ИМАЛИ ДАФИНУ И ЈЕЗДУ, А ХРВАТИ ИМАЈУ ЕГ ИНВЕСТМЕНТ ГРУПУ Хиљаде грађана остало без новца у пирамидалној превари
ЗАГРЕБ: Хрватска полиција спроводи криминалистичку истрагу након урушавања "пирамидалне схеме" коју је организовала ЕГ Инвестмент Група, а због које је хиљаде грађана који су улагали остало без новца.
Реч је о инвестицијама од хиљаду до 10 хиљада евра. У Хрватској је наводно највише преварених инвеститора било из Славоније.
Како преноси ХРТ, рачуни хиљада лаковерних Хрвата који су очекивали брзу зараду - преко ноћи су остали без новца.
Месецима су грађани мислили да улажу новац у криптовалуте. Уплаћивали су износе од 1000 до неколико хиљада долара. А онда је у петак у затворену групу на Телеграму стигло обавештење да је платформа под наводним финансијским надзором.
"Нису признали да се ради о превари него су рекли да имају финансијски надзор који ће трајати до 10 месеци, а док траје надзор не можете до новца. У међувремену ево вам нова платформа улажите на њу, а оно што уложите даћемо вам још 50 посто и неки људи наседну на то. Појавила се и трећа платформа која каже гле схватили смо овде сте преварени дођите код нас даћемо вам 15 посто додатно на ваш улог и људи наседају нажалост на то", објаснио је Тони Милун, професор на Универзитету Алгебра и финансијски блогер.
Реч је, кажу стручњаци, о "пирамидалној схеми". Кад уложите новац њиме се не купују криптовалуте, деонице или удели у фондовима, него се од ваших уплата исплаћује онима који су ушли у схему пре вас.
"Имали су некакву границу од пет пријатеља да добију још додатни постотни поена новца горе и схватили су да им се више исплати улазити са пријатељима унутра. Пуно људи је добронамерно звало своје пријатеље унутра да и они уживају у том новцу, рекао је Миљенко Шварцмајер, професор на Факултету електротехнике, рачунарства и информационих технологија, Осијек.