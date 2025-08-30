НА ЈАДРАНУ ОСЕТНО ЗАХЛАДНЕЛО Велико невреме стиже током дана, на мору бура и пијавице ГРМЉАВИНА И ГРАД У ОСТАТКУ ХРВАТСКЕ
Током дана и у наредном периоду очекује се невреме на Јадрану и широм Хрватске, док је температура осетно пала у односу на претходни период.
Данас се у Хрватској очекује променљиво облачно и нестабилно време, уз значајно свежије температуре у односу на претходне дане.
У многим крајевима биће местимичне кише, а нарочито су могући пљускови са грмљавином. Највише падавина очекује се на Јадрануи у приобалним областима, где је могућа и обилна киша. У Далмацијипостоји и опасност од јаког грмљавинског невремена.
Ветар и магла
Ујутро се у унутрашњости понегде може задржати локална магла, док ће током дана ветар бити углавном слаб до умерен југозападни и јужни. На Јадрану ће дувати умерено, понегде и јак југо и југозападни. Током нестабилности, уз олујне облаке и грмљавину, ветар може нагло да појача и пролазно достигне јаке и олујне ударе северозападног правца.
Највиша дневна температура ваздуха углавном ће бити између 22 и 26 °C, што је знатно ниже него претходних дана.
Далмација
Киша: Локално обилна, количина > 40 mm
Грмљавинско невреме: Местимично изражено невреме праћено јаком грмљавином. Постоји могућност бујичних и урбаних поплава, пролазно појачаног ветра и града. На мору су могуће пијавице. Вероватноћа грмљавине > 70 %.
Ријечка регија
Киша: Локално обилна, количина > 50 mm
Грмљавинско невреме: Могући обилнији пљускови са грмљавином. Локално прете бујичне и урбане поплаве. Вероватноћа грмљавине > 60 %.
Остале регије
Грмљавинско невреме: Могући израженији пљускови са грмљавином. Ризик од локалних бујичних и урбаних поплава. Вероватноћа грмљавине > 50 %.
Источна Хрватска
Променљиво облачно, нестабилно и свежије. Местимично киша и пљускови са грмљавином, посебно у другом делу дана. Ветар слаб до умерен јужни и југоисточни, а уз нестабилности пролазно јак северозападни и западни. Највиша температура између 23 и 26 °C.
Средишња Хрватска
Променљиво облачно, нестабилно и свежије. Местимично киша, посебно од средине дана и израженији пљускови са грмљавином. Ветар слаб, понегде до умерен југозападни и јужни, увече северозападни. Највиша температура између 23 и 25 °C.
Горски котар и Лика
Променљиво облачно и нестабилно. Местимично киша и израженији пљускови локално праћени грмљавином. Ветар углавном слаб, понегде до умерен југозападни. Највиша температура између 18 и 23 °C.
Истра
Променљиво облачно, повремено с кишом или понеким пљуском, потом разведравање. Слабо до умерено југо и југозападни ветар ће током дана ослабити и ноћу окренути на слабију буру и северозападни ветар. Море мало до умерено таласасто. Најнижа јутарња температура 14-22 °C, највиша дневна 21-26 °C.
Северни Јадран
Променљиво облачно и нестабилно. Местимично киша, локално обилнији пљускови са грмљавином. Дуваће слаб до умерен југо и југозападни ветар, а увече ће ослабити. Највиша температура 23-25 °C.
Далмација
Променљиво облачно, нестабилно и свежије. Местимично киша и израженији пљускови са грмљавином. Локално врло вероватно грмљавинско невреме са обилном кишом. Дуваће умерено, понегде јако југо и југозападни ветар, пролазно јак и олујни западни и северозападни ветар. Највиша температура 23-26 °C.
Прогноза за сутра
У ноћи на четвртак задржаће се променљиво облачно време, највише на истоку и југу са местимичном кишом и пљусковима са грмљавином. Током јутра разведравање са запада, па ће у већем делу унутрашњости дан бити претежно сунчан.
Послеподне је могућ понеки краћи пљусак уз јачи развој облака.
Ветар слаб до умерен северозападни, на северном Јадрану повремено бура у првом делу дана. Најнижа температура у унутрашњости 12-16 °C, на Јадрану 15-19 °C. Највиша дневна температура 23-27 °C, што значи да ће сутра бити мало топлије него данас, али и даље у оквиру просека за крај августа.
(Index.hr)