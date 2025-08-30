broken clouds
НА ЈАДРАНУ ОСЕТНО ЗАХЛАДНЕЛО Велико невреме стиже током дана, на мору бура и пијавице ГРМЉАВИНА И ГРАД У ОСТАТКУ ХРВАТСКЕ

30.08.2025. 10:30 10:42
Пише:
Дневник
Извор:
Index.hr
Фото: Screenshot / Youtube / Dalmacija Danas

Током дана и у наредном периоду очекује се невреме на Јадрану и широм Хрватске, док је температура осетно пала у односу на претходни период.

Данас се у Хрватској очекује променљиво облачно и нестабилно време, уз значајно свежије температуре у односу на претходне дане. 

У многим крајевима биће местимичне кише, а нарочито су могући пљускови са грмљавином. Највише падавина очекује се на Јадрануи у приобалним областима, где је могућа и обилна киша. У Далмацијипостоји и опасност од јаког грмљавинског невремена. 

Ветар и магла

Ујутро се у унутрашњости понегде може задржати локална магла, док ће током дана ветар бити углавном слаб до умерен југозападни и јужни. На Јадрану ће дувати умерено, понегде и јак југо и југозападни. Током нестабилности, уз олујне облаке и грмљавину, ветар може нагло да појача и пролазно достигне јаке и олујне ударе северозападног правца. 

Највиша дневна температура ваздуха углавном ће бити између 22 и 26 °C, што је знатно ниже него претходних дана.

Далмација 

Киша: Локално обилна, количина > 40 mm 

Грмљавинско невреме: Местимично изражено невреме праћено јаком грмљавином. Постоји могућност бујичних и урбаних поплава, пролазно појачаног ветра и града. На мору су могуће пијавице. Вероватноћа грмљавине > 70 %. 

Ријечка регија 

Киша: Локално обилна, количина > 50 mm 

Грмљавинско невреме: Могући обилнији пљускови са грмљавином. Локално прете бујичне и урбане поплаве. Вероватноћа грмљавине > 60 %. 

Остале регије 

Грмљавинско невреме: Могући израженији пљускови са грмљавином. Ризик од локалних бујичних и урбаних поплава. Вероватноћа грмљавине > 50 %. 

Источна Хрватска 

Променљиво облачно, нестабилно и свежије. Местимично киша и пљускови са грмљавином, посебно у другом делу дана. Ветар слаб до умерен јужни и југоисточни, а уз нестабилности пролазно јак северозападни и западни. Највиша температура између 23 и 26 °C. 

Средишња Хрватска 

Променљиво облачно, нестабилно и свежије. Местимично киша, посебно од средине дана и израженији пљускови са грмљавином. Ветар слаб, понегде до умерен југозападни и јужни, увече северозападни. Највиша температура између 23 и 25 °C. 

Горски котар и Лика 

Променљиво облачно и нестабилно. Местимично киша и израженији пљускови локално праћени грмљавином. Ветар углавном слаб, понегде до умерен југозападни. Највиша температура између 18 и 23 °C. 

Истра 

Променљиво облачно, повремено с кишом или понеким пљуском, потом разведравање. Слабо до умерено југо и југозападни ветар ће током дана ослабити и ноћу окренути на слабију буру и северозападни ветар. Море мало до умерено таласасто. Најнижа јутарња температура 14-22 °C, највиша дневна 21-26 °C. 

Северни Јадран 

Променљиво облачно и нестабилно. Местимично киша, локално обилнији пљускови са грмљавином. Дуваће слаб до умерен југо и југозападни ветар, а увече ће ослабити. Највиша температура 23-25 °C. 

Далмација 

Променљиво облачно, нестабилно и свежије. Местимично киша и израженији пљускови са грмљавином. Локално врло вероватно грмљавинско невреме са обилном кишом. Дуваће умерено, понегде јако југо и југозападни ветар, пролазно јак и олујни западни и северозападни ветар. Највиша температура 23-26 °C. 

Прогноза за сутра 

У ноћи на четвртак задржаће се променљиво облачно време, највише на истоку и југу са местимичном кишом и пљусковима са грмљавином. Током јутра разведравање са запада, па ће у већем делу унутрашњости дан бити претежно сунчан. 

Послеподне је могућ понеки краћи пљусак уз јачи развој облака. 

Ветар слаб до умерен северозападни, на северном Јадрану повремено бура у првом делу дана. Најнижа температура у унутрашњости 12-16 °C, на Јадрану 15-19 °C. Највиша дневна температура 23-27 °C, што значи да ће сутра бити мало топлије него данас, али и даље у оквиру просека за крај августа. 

(Index.hr)

 

 

невреме бура Хрватска јадран
