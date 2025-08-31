НЕСТВАРНИ ПРИЗОРИ ИЗ ХРВАТСКЕ Гром раздвојио пут на Пељешцу (ВИДЕО)
Јако невреме које је уче захватило Хрватску правило је проблеме широм земље. Нестварни призори стизали су из Дубровника, где је Стари град био под водом.
Проблема је било и у другим деловима земље, поготово на подручју Дубровачко-неретванске жупаније. Прво је јако невреме подручје погодило у раним јутарњим сатима, када су највише интервенција, њих више од 30, имали ватрогасци у долини Неретве.
Жупанијски центар 112 Дубровник примио је од 8.20 до 13.30 сати више од 30 дојава о поплављивању приземних и подрумских просторија објеката на подручју Метковића и Комина, а интервенисали су ЈВП Метковић и ДВД Метковић.
Током јутра, ЈВП Дубровачки ватрогасци имали су шест интервенција. У четири наврата требало је резати и уклањати срушена стабла у Шипанској Луци, Трстеном и Мокошици, а две су интервенције биле у Дубровнику због поплаве на подручју Пила и Лапада.
У Жупи дубровачкој локални је ДВД имао осам интервенција, од чега седам сечења и уклањања грана и стабала те једно испумпавање.
У вечерњим сатима опет је грмљавинско невреме погодило делове тог подручја.
Због удара грома напукао је пут између Трпња и Потомја на Пељешцу.
У Вибер групи "Радари контроле - ДНЖ" корисници су објавили како су пале гране у Улици Ива Војновића у Лападу и Трстеном. У Лападу је, како наводе, због тога оштећено једно возило, преноси локални портал Дубровачки Дневник.
Јављају и како на путу има одрона.
Telegraf.rs