НЕСТВАРНИ ПРИЗОРИ ИЗ ХРВАТСКЕ Гром раздвојио пут на Пељешцу (ВИДЕО)

31.08.2025. 09:19 09:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Фото: Pixabay

Јако невреме које је уче захватило Хрватску правило је проблеме широм земље. Нестварни призори стизали су из Дубровника, где је Стари град био под водом.

Проблема је било и у другим деловима земље, поготово на подручју Дубровачко-неретванске жупаније. Прво је јако невреме подручје погодило у раним јутарњим сатима, када су највише интервенција, њих више од 30, имали ватрогасци у долини Неретве.

Жупанијски центар 112 Дубровник примио је од 8.20 до 13.30 сати више од 30 дојава о поплављивању приземних и подрумских просторија објеката на подручју Метковића и Комина, а интервенисали су ЈВП Метковић и ДВД Метковић.

Током јутра, ЈВП Дубровачки ватрогасци имали су шест интервенција. У четири наврата требало је резати и уклањати срушена стабла у Шипанској Луци, Трстеном и Мокошици, а две су интервенције биле у Дубровнику због поплаве на подручју Пила и Лапада.

У Жупи дубровачкој локални је ДВД имао осам интервенција, од чега седам сечења и уклањања грана и стабала те једно испумпавање.

У вечерњим сатима опет је грмљавинско невреме погодило делове тог подручја.

Због удара грома напукао је пут између Трпња и Потомја на Пељешцу.

У Вибер групи "Радари контроле - ДНЖ" корисници су објавили како су пале гране у Улици Ива Војновића у Лападу и Трстеном. У Лападу је, како наводе, због тога оштећено једно возило, преноси локални портал Дубровачки Дневник.

Јављају и како на путу има одрона.

Telegraf.rs

гром Гром Невреме невреме у далмацији
Извор:
Дневник/Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Регион
