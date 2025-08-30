НЕВРЕМЕ ВЕЋ У ЦРНОЈ ГОРИ Олуја прекрила Котор, киша лила ко из кабла
Јако невреме погодило је јутрос црногорско приморје, а како се види на снимку који је послала čitateljka Telegraf.rs, код Котора не види се прст пред оком због кише.
Обилна киша, праћена снажним ветром, сручила се јутрос на Боку Которску.
Невреме је донело и снажан ветар, док се море буквално стопило са сивим небом.
"Колико јуче смо уживали у купању, данас можемо да пливамо по улици", каже читатељка која је проследила снимак.
Да подсетимо, наше подручје под утицајем циклона, а киша и пљускови са грмљавином већ су захватили регион. На удару су Словенија, Хрватска, БиХ и Црна Гора.
Најкритичнија ситуације је на југу Далмације и БИХ преко којих се премешта веома снажан грмљавински систем са обилним пљусковима.
У току дани ови предели региона биће на удару олуја, а са Јадрана оне ће захватити и Црну Гору, укључујући и црногоркско приморје.
Иначе, како ће над овим пределима локално пасти 50 до 100 литара кише по квадратном метру, очекује се опасност од урбаних поплава и бујица.
(Telegraf.rs)