НИКО ДРУГИ НЕ СМЕ, А ОН УЗМЕ 70 ЕВРА ЗА САТ ВРЕМЕНА: Једино се Горан бави овим послом и то није НИКАКВА СРАМОТА
Горан Влах већ више од десет година ради посао који већини звучи необично и који готово нико неће да ради.
Наиме, Горан уклања вашке са главе. Ипак, овај ситни паразит је за родитеље прави кошмар, а Горан је једини регистровани стручњак који се тиме професионално бави. Током година помогао је хиљадама родитеља чија деца су након безуспешних покушаја код куће и разних препарата, у очају дошла до њега.
„Људи мисле да је то срамота, али није. Вашке су нормална појава и могу задесити свакога“, каже Горан Влах из Загреба.
Када вашке најбрже нападају
Вашке се најбрже шире када деца имају највише контакта – на почетку и крају школске године, на рођенданима, празницима или летовањима. „Модерна је код девојчица да носе дугу расуђену косу. Кад се изљубе и изгрле, довољно је да једна узме телефон и све се скупе главе – а то је идеално за вашке“, објашњава Горан, за портал Загреб.инфо.
Често родитељи мисле да летњи период није ризичан, али управо тада деца понесу паразите са мора или кампова. Симптоми се јављају касније, јер вашке првих недеља не изазивају свраб и још се не размножавају.
Како се борити са вашкама
Најбољи начин за уклањање вашки је комбинација регенератора и пажљивог чешљања једном недељно. Превише често третирање или агресивна средства могу наштетити коси и кожи. „Средства делују само на вашке, а гњиде морају ручно да се уклоне. Чешљеви са дугим тупим зубцима и размаком од 0,3 милиметра су најбољи. Родитељи не морају да паниче око постељине и одеће – вашке живе само на глави и ако падну, неспособне су за преживљавање“, појашњава Горан.
Вашке се преносе само директним контактом главе. Не могу да лете или скачу, тако да је ношење косе у репу или мараме најбоља превенција у школама.
Три врсте вашки
Постоје три врсте вашки: главе, стидне („пицајзле“) и вашке тела. Свака се лечи на другачији начин. Вашке тела могу преносити болести, као што је тифус, што је у прошлости било велики здравствени проблем. Горан објашњава да се против вашки главе довољно борити пажљивим прањем и чешљањем, док се стидне и тела елиминишу другим методама.
Цена и приступ
Цена Горанових услуга зависи од дужине косе и броја паразита. Најјефтинији третмани, за кратку косу са мањим бројем вашки, коштају око 10 евра, док најкомпликованији, за дугу косу и велики број паразита, могу достићи и 70 евра по сату.
„Људе не би требало да буде срамота ако имају вашке. Искрено признање и правилан приступ – образовање, савети и пажљивост – најбољи су начин да се проблем реши“, закључује Горан.