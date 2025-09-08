overcast clouds
НИКО ДРУГИ НЕ СМЕ, А ОН УЗМЕ 70 ЕВРА ЗА САТ ВРЕМЕНА: Једино се Горан бави овим послом и то није НИКАКВА СРАМОТА

08.09.2025. 11:33
Фото: screenshot/ Youtube/ 23sata

Горан Влах већ више од десет година ради посао који већини звучи необично и који готово нико неће да ради.

Наиме, Горан уклања вашке са главе. Ипак, овај ситни паразит је за родитеље прави кошмар, а Горан је једини регистровани стручњак који се тиме професионално бави. Током година помогао је хиљадама родитеља чија деца су након безуспешних покушаја код куће и разних препарата, у очају дошла до њега.

„Људи мисле да је то срамота, али није. Вашке су нормална појава и могу задесити свакога“, каже Горан Влах из Загреба.

Када вашке најбрже нападају

Вашке се најбрже шире када деца имају највише контакта – на почетку и крају школске године, на рођенданима, празницима или летовањима. „Модерна је код девојчица да носе дугу расуђену косу. Кад се изљубе и изгрле, довољно је да једна узме телефон и све се скупе главе – а то је идеално за вашке“, објашњава Горан, за портал Загреб.инфо.

Фото: screenshot/ Youtube/ 23sata

Често родитељи мисле да летњи период није ризичан, али управо тада деца понесу паразите са мора или кампова. Симптоми се јављају касније, јер вашке првих недеља не изазивају свраб и још се не размножавају.

Како се борити са вашкама

Најбољи начин за уклањање вашки је комбинација регенератора и пажљивог чешљања једном недељно. Превише често третирање или агресивна средства могу наштетити коси и кожи. „Средства делују само на вашке, а гњиде морају ручно да се уклоне. Чешљеви са дугим тупим зубцима и размаком од 0,3 милиметра су најбољи. Родитељи не морају да паниче око постељине и одеће – вашке живе само на глави и ако падну, неспособне су за преживљавање“, појашњава Горан.

Вашке се преносе само директним контактом главе. Не могу да лете или скачу, тако да је ношење косе у репу или мараме најбоља превенција у школама.

Три врсте вашки

Постоје три врсте вашки: главе, стидне („пицајзле“) и вашке тела. Свака се лечи на другачији начин. Вашке тела могу преносити болести, као што је тифус, што је у прошлости било велики здравствени проблем. Горан објашњава да се против вашки главе довољно борити пажљивим прањем и чешљањем, док се стидне и тела елиминишу другим методама.

Цена и приступ

Цена Горанових услуга зависи од дужине косе и броја паразита. Најјефтинији третмани, за кратку косу са мањим бројем вашки, коштају око 10 евра, док најкомпликованији, за дугу косу и велики број паразита, могу достићи и 70 евра по сату.

„Људе не би требало да буде срамота ако имају вашке. Искрено признање и правилан приступ – образовање, савети и пажљивост – најбољи су начин да се проблем реши“, закључује Горан.

