ОНИ КОЈИ ИМАЈУ ДОБРЕ ПЛАТЕ И РАДНИЦИ У ДРЖАВНИ ФИРМАМА СУ НАЈСРЕЋНИЈИ Резултати истраживања показују КО ЈЕ СРЕЋАН НА СВОМ ПОСЛУ
ЗАГРЕБ: Међу радницима у Хрватској најсрећнији су они који примају велике плате, раде у државним фирмама, у делатностима маркетинга, ПР-а и људских потенцијала, као и они који живе у Истри и на Kварнеру, показало је истраживање које је данас објавио портал МојПосао.
У истраживању у којем је учествовало више од 3.000 грађана, портал се бавио утицајем образовања на срећу радника, али и плата, а од испитаних око 50 посто их је рекло да се сматра срећнима, 34 посто ни срећно ни несрећно, а 16 посто је рекло да је несрећно.
Од срећних радника, 65 посто је оних који су у самом врху по плати или у горњих 10 посто примања. Међу несрећнима 28 посто их је с најмањим платама, то јест у доњих 10 посто плаћа, али их је и ту више срећних, око 40 посто.
Међу онима у самом врху по заради, несрећних је готово четири пута мање него међу онима с најмањим платама.
Према врсти посла, у маркетингу, оглашавању и ПР-у је готово две трећине испитаника или 64 посто рекло да је срећно. Следе их колеге из подручја људских потенцијала (60 посто), па радници у секторима осигурања, заштите и сигурности (59 посто). У медицини и социјалној заштити срећних је 55 посто, а слично је и у образовању и науци, 52 посто, показало је истраживање.
С друге стране, најмање задовољних има у саобраћају и логистици, где је срећно само 40 посто испитаника. Следи грађевина са 41 посто, машинство и туризам и угоститељство са по 43 посто.
Истраживање је показало и да су запослени у државним фирмама у просеку задовољнији него они у приватним, па се њих 56 посто сматра срећним, док тај постотак у приватним предузећима је 48 посто.
Ипак, у државним фирмама истовремено имали више несрећних, 20 посто, а у приватним је таквих мање, 17 посто.
Истражено је и колико животна доб радника утиче на срећу и показало се да су људи најсрећнији у средњој старосној доби. Тако међу онима између 25 и 45 година, више од половице испитаника, 53 односно 52 посто каже да су срећни или чак јако срећни.
Али, управо у тој доби, као и након 55. године, проналази се и највише оних који признају да су несрећни - њих 17 посто.
Образовање је, наводи се, такође битно за срећу јер је највише задовољних међу онима са вишим степеном образовања, и то посебно магистри струке, којих је 55 посто, док је несрећних 13 посто.