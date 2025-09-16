ПА ТИ ОДБИЈ ДА СЕ ТЕСТИРАШ Добио три недеље затвора јер није хтео да прође нарко-тест
16.09.2025. 18:46 18:59
КОТОР: Младић А.В. (29) из Котора осуђен је на казну затвора у трајању од 21 дана јер је одбио да се тестира на наркотике приликом саобраћајне контроле.
- Њему је суђено у хитном поступку, јер је дана 13.09. 2025.године, након што је контролисан у саобраћају на локалној саобраћајници у Котору одбио да се тестира на присуство наркотика у организму - потврђено је за РИНУ.
Осим казне, дежурна суткиња одељења му је изрекла и заштитну меру забрана управљања возилима у трајању од 4 месеца, као и 3 казнена бода, које ће по правоснажности решења спровести Управа полиције.