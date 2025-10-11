overcast clouds
ПОВЛАЧЕ СЕ ОВЕ ШОЉИЦЕ ЗБОГ ТЕШКИХ МЕТАЛА У ЊИМА: Хрвати забринути

11.10.2025. 16:05 16:08
šoljica
Фото: Pixabay, ilustracija

Државни инспекторат Хрватске је саопштио да је из продаје у продавници Rockmark у Загребу повучено једанаест врста шољица због присуства тешких метала.

Из продаје су повучени модели: Beetlejuice Mug & Keyring, Batman Mug & Sock Set – Enamel, Elf Mug & Keyring – Enamel, Harry Potter Mug & Stickers – Enamel, Harry Potter Mug & Keyring – Adult, Looney Tunes Mug & Keyring, MTV Mug & Keyring, SpongeBob Mug & Keyring – Bubbles, South Park Mug & Keyring, Top Gun Mug & Keyring и TMNT Mug & Keyring.

Шољице су повучене због миграције тешких метала – баријума, кобалта, олова, мангана и никла, наводи Инспекторат.

Производи нису у складу с Европском уредбом о материјалима и предметима који долазе у додир са храном, додаје се у саопштењу. 

Земља порекла је Кина, а добављач Blue Sky Designs Ltd из Уједињеног Краљевства. 

Место малопродаје је Rockmark д.о.о., улица Хрватске братске заједнице, Загреб.

