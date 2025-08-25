clear sky
ПОЖАРИ ЗАТВОРИЛИ ПУТЕВЕ НА ХАЛКИДИКИЈУ! Буктиња на Ситонији не мирује, ово су алтернативни правци

25.08.2025. 15:35 15:44
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк, Ива Бесарабић
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

Због пожара дошло је до измена у саобраћаја на деоници магистралног пута Неа Муданија на Ситонији (Халкидики) у Грчкој.

Како преноси страница Никана.гр, конкретно, возила која се крећу ка Ситонији преусмеравају се на раскрсницу Геракинис у правцу Полигироса, а возила која се крећу ка Неа Муданији преусмеравају се на раскрсницу у Никитију у правцу Метагици.

Возачи се моле да буду посебно опрезни и да поштују упутства саобраћајних полицајаца.

Пожар је избио на падинама пута од Метаморфозиса до Никитија.

Према подацима Ватрогасне службе, ниједно насељено подручје нису угрожено.

У гашењу пожара учествује 14 возила са 35 ватрогасаца.

 

Пинк

Грчка Пожари пожари у грчкој
