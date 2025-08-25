ПОЖАРИ ЗАТВОРИЛИ ПУТЕВЕ НА ХАЛКИДИКИЈУ! Буктиња на Ситонији не мирује, ово су алтернативни правци
25.08.2025. 15:35 15:44
Због пожара дошло је до измена у саобраћаја на деоници магистралног пута Неа Муданија на Ситонији (Халкидики) у Грчкој.
Како преноси страница Никана.гр, конкретно, возила која се крећу ка Ситонији преусмеравају се на раскрсницу Геракинис у правцу Полигироса, а возила која се крећу ка Неа Муданији преусмеравају се на раскрсницу у Никитију у правцу Метагици.
Возачи се моле да буду посебно опрезни и да поштују упутства саобраћајних полицајаца.
Пожар је избио на падинама пута од Метаморфозиса до Никитија.
Према подацима Ватрогасне службе, ниједно насељено подручје нису угрожено.
У гашењу пожара учествује 14 возила са 35 ватрогасаца.