У ПОЖАРУ ГЛИСЕРА У ХРВАТСКОЈ ТЕШКО ПОВРЕЂЕН ПУЉАНИН Извлачио увече бензин бродском пумпом, запаљен скочио у море, па се вратио да затвори поклопац
17.08.2025. 14:28 14:47
МЕДУЛИН: Мушкарац (48) је због тежине повреда превезен у ријечку болницу на лечење
Мушкарац стар 48 година тешко је повређен када је избио пожар на глисеру у коме се налазио, саопштила је данас истарска полиција.
Како се наводи, мушкарац из Пуле је покушао из дуплог дна глисера пулских регистрацијских ознака да извуче бензин употребом бродске пумпе и том приликом се запалио бензин, преноси Хина.
Ватра га је потом захватила, па је скочио у море, а потом и вратио на глисер како би затворио поклопац дуплог дна глисера и угасио ватру.
"Мушкарац је због тежине повреда превезен у ријечку болницу на лечење", наводе из полиције.
Несрећа се догодила у петак увече.
Танјуг