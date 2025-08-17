overcast clouds
У ПОЖАРУ ГЛИСЕРА У ХРВАТСКОЈ ТЕШКО ПОВРЕЂЕН ПУЉАНИН Извлачио увече бензин бродском пумпом, запаљен скочио у море, па се вратио да затвори поклопац

17.08.2025. 14:28 14:47
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
пожар глисер
Фото: youtube prinstcrin/ 24 sata.hr

МЕДУЛИН: Мушкарац (48) је због тежине повреда превезен у ријечку болницу на лечење

Мушкарац стар 48 година тешко је повређен када је избио пожар на глисеру у коме се налазио, саопштила је данас истарска полиција.

Како се наводи, мушкарац из Пуле је покушао из дуплог дна глисера пулских регистрацијских ознака да извуче бензин употребом бродске пумпе и том приликом се запалио бензин, преноси Хина.

Ватра га је потом захватила, па је скочио у море, а потом и вратио на глисер како би затворио поклопац дуплог дна глисера и угасио ватру.

"Мушкарац је због тежине повреда превезен у ријечку болницу на лечење", наводе из полиције.

Несрећа се догодила у петак увече.

Танјуг

пожар глисер истра
Вести Регион
