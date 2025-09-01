ПУЦАЛИ ИЗ АУТА, ПА ЗАВРШИЛИ У ПОЛИЦИЈИ Кренули на свадбу са пиштољима и 150 метака
01.09.2025. 09:30 09:40
У сватовској колони у Беранама завладала је паникa када се из једног џипа чуло више пуцњева у ваздух. Полиција је одмах реаговала и зауставила више возила, међу којима „мерцедес“ и „ауди“ са страним таблицама.
Том приликом код тројице младића из Луксембурга пронађена су три комада оружја – два гасна и један стартни пиштољ, као и око 150 метака. Сумња се да је један осамнаестогодишњак из Берана био тај који је испалио хице током вожње у колони сватова.
Иако у инциденту нико није повређен, пуцњава је изазвала узнемирење грађана. Државна тужитељка је оценила да нема елемената за кривично дело, већ за прекршај, па је против осумњичених поднета прекршајна пријава и уручен прекршајни налог.