ПУЦАЛИ ИЗ АУТА, ПА ЗАВРШИЛИ У ПОЛИЦИЈИ Кренули на свадбу са пиштољима и 150 метака

01.09.2025. 09:30 09:40
Пише:
Дневник
Извор:
Рина/Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

У сватовској колони у Беранама завладала је паникa када се из једног џипа чуло више пуцњева у ваздух. Полиција је одмах реаговала и зауставила више возила, међу којима „мерцедес“ и „ауди“ са страним таблицама.

Том приликом код тројице младића из Луксембурга пронађена су три комада оружја – два гасна и један стартни пиштољ, као и око 150 метака. Сумња се да је један осамнаестогодишњак из Берана био тај који је испалио хице током вожње у колони сватова.

Иако у инциденту нико није повређен, пуцњава је изазвала узнемирење грађана. Државна тужитељка је оценила да нема елемената за кривично дело, већ за прекршај, па је против осумњичених поднета прекршајна пријава и уручен прекршајни налог.

свадба црна гора Беране хапшење због оружја
Извор:
Рина/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
