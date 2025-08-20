РИБАРИ БЛОКИРАЈУ БОКУ КОТОРСКУ У недељу протест због лоших услова рада
ХЕРЦЕГ НОВИ: Национално удружење произвођача рибе и део рибара најавили су да ће у недељу блокирати Боку Которску, потврђено је „Вијестима“ из тог удружења.
Рибари ће са својим проблемима упознати и премијера Милојка Спаића, а према сазнањима „Вијести“ морска блокада је планирана код насеља Кумбор у Херцег Новом.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Владимир Јоковић саопштио је данас да ће учинити све да се захтеви удружења реше, да постоји мањак везова и инфраструктуре за искрцај рибе, али да протестом не доприносе решењу. Најавио је и да ће организовати састанак са рибарима.
Рибари, међутим, тврде да конкретно време састанка није понуђено, па ће наставити по плану.
„Ми идемо у штрајк, одлучни су сви рибари. Вечерас је састанак рибара, а у недељу блокада. Министар није одредио датум ни време, паушална обећања више не пролазе. Он није, како каже, надлежан, али је требало да предложи и иницира код других министарстава решавање проблема, а не да нас доводи у ситуацију да правимо блокаде. Ово су проблеми који су му познати од првог дана. Следећа адреса је премијер Милојко Спаић, он је ваљда надлежан за све…“, истакли су из удружења.
Рибари између осталог траже већу подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, луке за пристајање и везивање бродова, укрцавање и чување тешке опреме, нижи ПДВ од седам одсто на увоз опреме и пловила, оснивање гарантног фонда, као и финансијску компензацију од најмање десет одсто прихода од такси наплаћених од крстарица и глисера.