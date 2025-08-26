ПАЗИТЕ КАДА СЕДАТЕ У ТАКСИ Аустралијанки уместо 44, вожња наплаћена 440 евра
Све више страних држава, а последња је Kанада, сада упозоравају своје држављане који путују у Хрватску да буду јако опрезни кад користе такси услуге.
"Разговарајте о цени вожње пре него што седнете у возило и инсистирајте да таксиметар буде укључен јер постоји ризик да вам наплате више", наводи се у препоруци.
Тако су и до матичних држава стигле вести и пријаве њихових грађана који су имали проблема с огромним ценама у неким таксијима, а посебно се апострофира трајектна лука Сплит, где "лове" путнике који пристижу с острва.
"Будите опрезни с таксијем с трајекта у Сплиту. Преварили су нас, цена таксија до Трогира требала је бити 44 €, али таксиста је брзо гурнуо ПОС апарат на супругов телефон и одјурио, а онда смо схватили да нам је наплаћено 440 €", наводи Аустралијанка Наоми Нимо, која је у Хрватској била крајем јула.
Срећом, записали су регистрацију и са свим подацима о вожњи и возилу, као и са рачуном отишли право у полицију. Оваквих примера има још.
"Прошли смо поред таксисте кад смо сишли с трајекта с Хвара и кренули према ономе што смо мислили да је такси станица. Питали смо за ценовник и добили смо га. Возили смо се два километра и наплатили су нам 25 еура. Иста вожња Убером кошта шест евра. Гадно су нас преварили. Никад више", пише њена сународница Тами Стјуарт.
Негативна искуства се нижу и даље.
"Такође су наша преварили при одласку из трајектне луке из Сплита. Били смо присиљени да платимо 77 евра за вожњу која је требала да буде максимално 15 евра. То је било наше најгоре искуство у Хрватској", напомиње Американка Хајди Kорн.
Сузан Kорнинг, Американка која са супругом често путује светом, и редовно долази у Хрватску, потврдила је проблеме с неким таксијима у Сплиту.
"Пре неколико дана смо платили 33 евра за вожњу од 5 минута, возач је рекао да је то минимални износ за било где у граду због новог закона. Приговорили смо му, али тада нисмо могли пешке. Данас је иста вожња од болнице у 4 сата ујутро коштала седам еура!", написала је и своје искуство на Фејсбук страници "Hvar Croatia Travel 2025".