ДЕВОЈЧИЦА (14) НАГОВОРИЛА ДЕЧКА (20) ДА ЈОЈ УБИЈЕ МАМУ ЈЕР ИМ ЈЕ БРАНИЛА ДА БУДУ У ВЕЗИ Све време „навијала” док ју је ударао, гушио и убадао!
Беживотно тело жене, која је прошлог месеца пријавила нестанак своје ћерке (14), пронађено је јуче закопано у шуми код Букурешта, а полиција је привела ћерку и њеног дечка (20), због сумње да су починили злочин.
Верује се, наиме, да је девојчица наговорила дечка да јој убије маму, јер им је бранила да буду у вези!
Сумња се да су девојчица и младић мајци у пиће надробили пилуле за спавање које су је омамиле. Када није могла да се брани, младић је жену изударао, гушио је јастуком, а потом избо ножем, док је девојчица све време „навијала” и наговарала га да мајку убије.
Данима тело чували у стану
Језивом злочину који је потресао регион претходила је пријава мајке полицији да је њена ћерка нестала. Верује се да је недуго потом мајка убијена. Полиција сумња да је мучена, задављена и избодена у ноћи између 25. и 26. септембра, након чега су девојчица и младић однели тело у шуму и закопали га.
Почетком октобра забринути чланови даље породице и пријатељи пријавили су да не могу да ступе у контакт са женом, након чега се кренуло у опсежну потрагу за њом. Јуче су њено тело пронашли закопано у шуми.
Младић је након привођења признао злочин.
„Док је боравио с малолетницом у њеном дому у Букурешту, где је девојчица живела са својом мајком, окривљени је више пута извршио физичко насиље над мајком малолетнице – ударао ју је тврдим предметима, гушио јастуком и убо је ножем у врат, наневши јој повреде од којих је преминула“, саопштило је данас Тужилаштво у Букурешту.
Током истраге тужиоци су утврдили да су малолетница и двадесетогодишњи младић били у вези коју мајка девојке није одобравала, због чега је тинејџерка убедила свог партнера да је „решење проблема” да он убије њену мајку.
„У ту сврху, њих двоје су жртви дали таблете за спавање растворене у чаши сока, а након што их је жртва попила, окривљени је деловао. Такође је утврђено да је малолетница била та која је обезбедила нож којим је окривљени убо жртву. Тело је остало у кући неколико дана, током којих су окривљени тражили место где ће га одбацити. Касније је тело стављено у пластичну врећу и закопано на једној парцели у округу Илфов, где су га власти пронашле 16. октобра 2025. у поодмаклом стању распадања“, саопштило је Тужилаштво у Букурешту.
Очекује се да суд данас одлучује о притвору осумњичених. Тужилаштво је тражило притвор од 30 дана.