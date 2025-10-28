СПОМЕНИК МИТРОПОЛИТУ АМФИЛОХИЈУ ОТКРИВЕН У КОЛАШИНУ Матија Бећковић: „Ко до сада није веровао у чуда, може данас да почне“
У дворишту цркве Светог Димитрија у Колашину данас је свечано откривен споменик покојном митрополиту црногорско-приморском Амфилохију Радовићу.
Споменик је осветио митрополит црногорско-приморски Јоаникије, а присутнима су се обратили председник Општине Колашин Петко Бакић и српски књижевник Матија Бећковић.
Иницијатива за подизање споменика потекла је од бившег председника Општине Владимира Мартиновића, а 2023. године из локалног буџета опредељено је 50.000 евра за ову сврху.
Петко Бакић је истакао значај митрополита за заједницу:
"Пред нама није само споменик, него подсетник на меру човека којем је тишина била сапутник, а реч утеха. Видљиви су резултати његовог рада у обновљеним храмовима и манастирима широм Црне Горе, као и у обновљеној Цетињској богословији, где се рађају нови свештенички гласови."
Бакић је додао:
"У свету који брзо заборавља, ви будите они који памте. Ко памти човека који је са крстом у руци и молитвом на уснама предводио литие, бранио и одбранио светње."
Матија Бећковић је подсетио на живот и духовну улогу митрополита:
"Радуј се, Колашине, дошао је дан да се и ти обрадујеш. Ко до сада није веровао у чуда, може данас да почне."
На свечаности су присуствовали и председник Скупштине Андрија Мандић, председник Општине Никшић Марко Ковачевић, председник Скупштине СО Колашин Василије Булатовић, као и бројни други локални званичници и грађани.
Митрополит Јоаникије одликовао је Матију Бећковића највишим признањем Митрополије црногорско-приморске, орденом Светог Петра II Ловћенског Тајновидца, првог степена, за допринос српској поезији и духовној обнови Црне Горе.