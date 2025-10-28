ПОКУШАЛА ДА ОТМЕ АУТОБУС ВИЧУЋИ "АЛАХУ АКБАР" Насрнула на возача пред путницима
СЕН МАЛО: Жена у Сен Малоу у Француској ухапшена је након што је покушала да отме аутобус, вичући "Алаху акбар", саопштило је јавно тужилаштво у том граду.
Kако се наводи, 32-годишња жена изненада је устала са седишта у аутобусу и потрчала ка возачу, пренео је данас Фигаро.
"Зграбила је волан возила које се још увек кретало, вичући 'Алаху акбар' ", рекао је јавни тужилац Сен Малоа Фабрис Тремел.
Возач је успео да поврати контролу над возилом и потом нагло закочи.
Том приликом, један путник лакше је повређен, саопштило је тужилаштво.
Kако су навели полицијски извори, полиција је брзо дошла на лице места и зауставила жену без отпора, посебно захваљујући интервенцији њене мајке, која је такође била у аутобусу.
Осумњичена је смештена у притвор, а, како се наводи, није претходно била позната полицији.
"Тужилаштво у Сен Малоу је покренуло истрагу по оптужбама за одобравање тероризма и тешког насиља", рекао је Тремел.
Ове оптужбе се односе на употребу оружја, у овом случају аутобуса, и јавног места где су дела почињена, односно мреже за превоз путника.
Инцидент се догодио у понедељак око 14 часова.