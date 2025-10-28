clear sky
15°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕУСТРАШИВА СУБОТИЧАНКА МАНДА СУДАРЕВИЋ Жена која је обликовала заједницу и борила се за права жена у Војводини

28.10.2025. 14:15 14:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ С. Иршевић
Коментари (0)
2
Фото: Фотографије уступљене из приватне архиве

Манда Сударевић је неустрашива Суботичанка. Реч је о продорној жени са простора Војводине.

Суботичанке не само да су одражавале европски дух свог времена, већ су и поставиле темеље родној равноправности. Њихова прича често је занемарена.

Неки од најупечатљивијих ликова међу њима су Манда Сударевић и Мара Малагурски Ђорђевић, чије су активности остале скривене у сенци историјских збивања.

2
Фото: Фотографија уступљена из приватне архиве

Манда Сударевић, супруга Врање Сударевића, била је кључна фигура у Добротворној задрузи Буњевака, где је својим хуманитарним радом допринела заједници. Када су српски војници донели слободу Суботичанима 13. новембра 1918. године, Мица Радић, председница Добротворне задруге Српкиња Суботице, заједно с Мандом Сударевић, Ката Прчић и другим чланицама, покренула је акцију помоћи оболелим војницима. Ова храбра иницијатива резултирала је оснивањем болнице са 200 кревета, опремљене свим неопходним садржајима.

Буњевачка народна ношња за краљицу

Јосо Шокчић, новинар чија се књига „Суботица пре и после ослобођења“ издала 1934. године, доноси причу о Мару Малагурски Ђорђевић, истичући њен успех у стварању добрих односа са краљевским двором. Краљица Марија је чак примила на аудијенцију Мару Ђорђевић-Малагурски и Манду Сударевић, које су поклониле албум војвођанских народних ношњи. Овај сусретљиви гест кулминирао тражењем дозволе да краљици дарују буњевачку народну ношњу.

2
Фото: Фотографија уступљена из приватне архиве

Иако је мало познато о самом раду Манде Сударевић, зна се да је била ангажована у хуманитарним и културним манифестацијама у Суботици. Њен супруг, Врање Сударевић, као народни посланик у Краљевини СХС, истицао је важност очувања буњевачког језика, те је настојао да се учитељи који говоре буњевачки запосле у Суботици и околним местима где су Буњевци живели.

Манда Сударевић ангажована и политички

Пре 1918. године, женске организације широм света биле су подељене по верској и националној основи. Међутим, Суботичанке попут Манде Сударевић и Маре Малагурски Ђорђевић нису се заустављале на традиционалним оквирима. 

Њихов допринос, иако често скривен у историјским врелима, представља важан део борбе за женска права. Кроз све ове приче постаје јасно да су Суботичанке, упркос малом познавању њихове улоге, играле кључну улогу у обликовању друштвених вредности и допринеле развоју заједнице у турбулентном времену.

 

Пројекат „Жене Војводине које су писале историју“ реализује Дневник Војводина Пресс, а суфинасиран је из буџета Министарства информисања и телекоминијација. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Жене Војводине које су писале историју суботица
Извор:
Дневник/ С. Иршевић
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај