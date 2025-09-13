overcast clouds
Нови Сад
ЖРТВА ЈЕ ПОДЛЕГЛА ПОВРЕДАМА!

СРБИН (23) УХАПШЕН У ХРВАТСКОЈ! Дрогиран и пијан аутомобилом ударио жену, па се дао у бег УХВАТИО ГА СВЕДОК ТРАГЕДИЈЕ

13.09.2025. 10:37 11:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Јутарњи лист
Фото: Dnevnik.rs

Жена је преминула у болници, а возач је ухапшен због сумње да је под дејством алкохола и наркотика управљао аутомобилом када је жртву ударио, па затим побегао са места несреће.

Саобраћајна несрећа коју је јуче око 10.50 сати на подручју Фажане изазвао возач под утицајем алкохола и дроге, завршила је са смртним исходом, објавила је истарска полиција.

До трагедије је дошло када је држављанин Србије (23) услед утицаја дроге и алкохола изгубио контролу над возилом којим је управљао. Аутомобил је прво сишао са асфалта десно од пута, након чега је нагло прешао у леву траку и ударио у бицикло којим се управљала жена (73).

Истарска полиција наводи да је губитак контроле над возилом последица неприлагођене брзине и конзумирања забрањених супстанци.

Након што је изазвао несрећу, младић се удаљио са места удеса, због чега се, између осталог, основано сумња да није пружио помоћ жртви.

Осумњичени би можда и успео у бегу да за њим није кренуо један од сведока несреће. Мушкарац га је сустигао и задржао до доласка полиције.

Млади возач је и сам задобио повреде у овој трагедији, због чега му је пружена медицинска помоћ. Степен његових повреда није познат.

 

Дневник, Јутарњи лист

Хрватска
Вести Регион
