ЖРТВА ЈЕ ПОДЛЕГЛА ПОВРЕДАМА!
СРБИН (23) УХАПШЕН У ХРВАТСКОЈ! Дрогиран и пијан аутомобилом ударио жену, па се дао у бег УХВАТИО ГА СВЕДОК ТРАГЕДИЈЕ
Жена је преминула у болници, а возач је ухапшен због сумње да је под дејством алкохола и наркотика управљао аутомобилом када је жртву ударио, па затим побегао са места несреће.
Саобраћајна несрећа коју је јуче око 10.50 сати на подручју Фажане изазвао возач под утицајем алкохола и дроге, завршила је са смртним исходом, објавила је истарска полиција.
До трагедије је дошло када је држављанин Србије (23) услед утицаја дроге и алкохола изгубио контролу над возилом којим је управљао. Аутомобил је прво сишао са асфалта десно од пута, након чега је нагло прешао у леву траку и ударио у бицикло којим се управљала жена (73).
Истарска полиција наводи да је губитак контроле над возилом последица неприлагођене брзине и конзумирања забрањених супстанци.
Након што је изазвао несрећу, младић се удаљио са места удеса, због чега се, између осталог, основано сумња да није пружио помоћ жртви.
Осумњичени би можда и успео у бегу да за њим није кренуо један од сведока несреће. Мушкарац га је сустигао и задржао до доласка полиције.
Млади возач је и сам задобио повреде у овој трагедији, због чега му је пружена медицинска помоћ. Степен његових повреда није познат.
Дневник, Јутарњи лист