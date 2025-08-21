overcast clouds
ТИНЕЈЏЕР УПОРАН У КРШЕЊУ ЗАКОНА Малолетник у Будви ухапшен због кокаина, други пут за месец дана

21.08.2025. 13:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com

БУДВА: Будванска полиција ухапсила је малолетника (17) код кога је пронађен кокаин, који је био процесуиран и пре месец дана, јер је и тада код њега пронађена дрога, саопштила је данас црногорска Управа полиције.

Како се наводи, код њега је пронађена мала количина кокаина, а приликом претреса апартмана у коме малолетник борави пронађено је 15 грама те дроге и вага за прецизно мерење, преносе подгоричке Вијести.

Малолетник је ухапшен по налогу Вишег државног тужилаштва у Подгорици.

У саопштењу се додаје да је исти малолетник процесуриан пре месец дана, када је код њега полиција тада пронашла укупно око 50 грама опојних дрога кокаин и марихуна, прибор за паковање и вагу за прецизно мерење, након чега је уз кривичну пријаву он приведен поступајућем тужиоцу на даљу надлежност.

