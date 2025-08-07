few clouds
ТИВАТ БЕЗ ВОДЕ ДО СУТРА Хаварија на регионалном водоводу заврнула славине

07.08.2025. 19:05 19:06
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: pixabay.com

Због хаварије на регионалном водоводу на градилишту булевара Тиват–Јаз у Грбљу, читава територија општине Тиват од 17 часова остала је без водоснабдевања.

То је резултат чињенице да је тиватско предузеће Водовод и канализација, суочено с потпуним прекидом дотока воде из система Регионалног водовода, морало хитно да уведе рестрикције у снабдевању потрошача. 

Из Водовода су објаснили да тренутно располажу са свега 17 литара у секунди воде повећаног салинитета, колико тренутно обезбеђује локално извориште Плавда у Лепетанима. 

Због тога ће у периоду од 17 сати данас до шест сати ујутро сутра, сви вентили на цевоводима ка граду бити затворени. 

За то време, вода са Плавде ће се пумпати у главни градски резервоар Под Кук, како би се акумулирала за макар минимално снабдевање града током сутрашњег дана. 

Из Регионалног водовода најавили су да оштећење на њиховој инфраструктури у Грбљу највероватније неће моћи да буде санирано пре сутра. 

 (Telegraf.rs)

 

Тиват хаварија несташица воде
Вести Регион
