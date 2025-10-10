few clouds
ТОМПСОН "ПОПИО" ПРИЈАВУ Ево шта је прекршио и ко га је пријавио

10.10.2025. 13:52 13:59
Пише:
Дневник
Извор:
dnevno.hr
Tompson
Фото: Screenshot YT RTL

Неколико организација поднело је Министарству унутрашњих послова (МУП) прекршајну пријаву против певача Марка Перковића Томпсона.

То су учиниле Антифашистичка лига Хрватске, Документа – Центар за суочавање с прошлошћу и борачка удруга ВеДРА – Ветерани домовинског рата и антифашисти, уз подршку троје грађана који су преживели усташке и нацистичке злочине.

Певач је пријављен због поздрава "За дом спремни" током концерата 5. јула 2025. на загребачком Хиподрому и 4. августа у Сињу.

Подносиоци пријаве сматрају да је тиме починио продужени прекршај против јавног реда и мира, јер је реч о узвикивању симбола супротног Уставу и вредностима антифашизма на којима почива Република Хрватска.

У пријави подсећају да је Уставни суд у више одлука јасно утврдио да је "За дом спремни" усташки поздрав и као такав противуставан.

Наводи се и да је одлука Високог прекршајног суда, којом је за песму "Бојна Чавоглаве" направљен изузетак, у супротности са тумачењима Уставног суда.


Очекују да полиција и правосуђе поступе по пријави. Спомиње се и случај Јосипа Шимунића, који је правоснажно осуђен због истог поклича, а његову је пресуду потврдио и Европски суд за људска права, оценивши да таква забрана не крши слободу изражавања.

Наведене организације сматрају да јавно узвикивање поздрава под којим су у логорима током НДХ убијене десетине хиљада људи вређа жртве и њихове породице, пише Дневно хр.

„Борачка удруга ВеДРА одлучно се противи нарушавању уставног идентитета Домовинског рата“, наводи се у саопштењу.

Организације очекују да полиција и правосудни органи поступе у складу са законом и постојећом праксом.

Најавили су да ће о поступку и реакцији МУП-а јавност обавестити на конференцији за медије 20. октобра.

Хрватска томпсон
