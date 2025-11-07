broken clouds
ТУЖНИ БИЛАНС ТРАГЕДИЈЕ У ТУЗЛИ 13 изгубљених живота после пожара у Дому пензионера

07.11.2025. 07:40 07:53
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
a
Фото: Дневник

Број жртава пожара који је избио у Дому пензионера у Тузли порастао је на 13.

Синоћ у 23.01 преминула је пацијенткиња која је била хоспитализована на Клиници за анестезиологију и реаниматологију, потврђено је из УКЦ Тузла.

Тренутан број хоспитализованих на УКЦ Тузла је 13. 

На Клиници за анеатезиологију и реаниматологију тренутно су 3 пацијента од којих је 1 на респиратору.

На Клиници за плућне болести хоспитализовано је 6 пацијената (1 полицајац и 5 корисника услуга Дома пензионера Тузла). 

На Клиници за интерне болести хоспитализована су 3 пацијента, стабилног здравственог стања. 

На Клиници за урологију хоспитализован је 1 пацијент, стабилног здравственог стања. 

(Telegraf.rs)

пожар тузла
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
