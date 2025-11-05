НАКОН ПОЖАРА У ТУЗЛИ ДИРЕКТОР ДОМА ПЕНЗИОНЕРА ПОДНЕО ОСТАВКУ У стравичној несрећи погинуло 11 особа
Мирсад Бакаловић, директор Дома пензионера Тузла, у ком је синоћ избио стравичан пожар у којем је погинуло 11 људи, поднео је јутрос оставку, јавља Аваз.
У синоћњем пожару живот је изгубило 11 особа, наводно сви штићеници дома, док је 35 особа повређено, од којих најмање двоје тешко.
Међу повређенима су, осим штићеника Дома, и припадници МУП-а ТК-а, ватрогасци, радници Дома пензионера.
Штићеници Дома пензионера су током ноћи пребачени на ниже спратове на сигурно, обилазе их припадници Црвеног крста Града Тузле како би им пружили основне хигијенске потрепштине. И психолози Дома здравља и УКЦ-а Тузла ће данас пружити помоћ штићеницима.
Такође, посебне екипе обићи ће данас штићенике како би утврдили да ли је потребно осигурати алтернативни смештај.