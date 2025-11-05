clear sky
НАКОН ПОЖАРА У ТУЗЛИ ДИРЕКТОР ДОМА ПЕНЗИОНЕРА ПОДНЕО ОСТАВКУ У стравичној несрећи погинуло 11 особа

05.11.2025. 09:14 09:20
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
комбо
Фото: Танјуг / AP Photo

Мирсад Бакаловић, директор Дома пензионера Тузла, у ком је синоћ избио стравичан пожар у којем је погинуло 11 људи, поднео је јутрос оставку, јавља Аваз.

У синоћњем пожару живот је изгубило 11 особа, наводно сви штићеници дома, док је 35 особа повређено, од којих најмање двоје тешко.

Међу повређенима су, осим штићеника Дома, и припадници МУП-а ТК-а, ватрогасци, радници Дома пензионера.

Штићеници Дома пензионера су током ноћи пребачени на ниже спратове на сигурно, обилазе их припадници Црвеног крста Града Тузле како би им пружили основне хигијенске потрепштине. И психолози Дома здравља и УКЦ-а Тузла ће данас пружити помоћ штићеницима.

Такође, посебне екипе обићи ће данас штићенике како би утврдили да ли је потребно осигурати алтернативни смештај.

Телеграф.рс

