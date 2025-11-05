clear sky
ПЕТОЦИФРЕНА ПЕНЗИЈА АНГЕЛЕ МЕРКЕЛ Завртеће вам се у глави када видите који износ леже на рачун бивше канцеларке

05.11.2025. 09:04 09:16
Пише:
Дневник
Извор:
Новости, Новосадска телевизија
Printscreen YT - BBC, Dnevnik
Фото: Printscreen YT - BBC, Dnevnik

Бивша немачка канцеларка Ангела Меркел и после одласка из политике живи више него комотно.

Као политичка пензионерка прима месечну пензију нешто мању од 15.000 евра, што је сврстава међу најбоље плаћене пензионере у Немачкој.

Ипак, тај износ је само део њених прихода. Меркелова је током прошле године ушла у нову фазу благостања – постала је милионерка захваљујући својим мемоарима „Слобода“.

Књига је објављена истовремено у чак 31 земљи, укључујући и Русију и Кину, а у Немачкој кошта 42 евра. Према наводима немачких медија, Меркелова и њена блиска сарадница и коауторка Беате Бауман добиле су вишемилионски аванс.

Према проценама издавачких стручњака, само права за немачко издање вреде између 1,5 и 1,8 милиона евра, док укупан хонорар Меркелове може достићи двоцифрен милионски износ.

Иако је по заради изузетак међу немачким политичарима, Меркелова ипак не достиже цифре светских лидера попут Барака и Мишел Обаме, који су за своје мемоаре добили чак 60 милиона евра.

 

Новости, Новосадска телевизија

ангела меркел Ангела Меркел Пензионери пензионери пензија пензија из иностранства немачка немачка Немачка влада
Извор:
Новости, Новосадска телевизија
Пише:
Дневник
Вести Свет
