ПЕТОЦИФРЕНА ПЕНЗИЈА АНГЕЛЕ МЕРКЕЛ Завртеће вам се у глави када видите који износ леже на рачун бивше канцеларке
Бивша немачка канцеларка Ангела Меркел и после одласка из политике живи више него комотно.
Као политичка пензионерка прима месечну пензију нешто мању од 15.000 евра, што је сврстава међу најбоље плаћене пензионере у Немачкој.
Ипак, тај износ је само део њених прихода. Меркелова је током прошле године ушла у нову фазу благостања – постала је милионерка захваљујући својим мемоарима „Слобода“.
Књига је објављена истовремено у чак 31 земљи, укључујући и Русију и Кину, а у Немачкој кошта 42 евра. Према наводима немачких медија, Меркелова и њена блиска сарадница и коауторка Беате Бауман добиле су вишемилионски аванс.
Према проценама издавачких стручњака, само права за немачко издање вреде између 1,5 и 1,8 милиона евра, док укупан хонорар Меркелове може достићи двоцифрен милионски износ.
Иако је по заради изузетак међу немачким политичарима, Меркелова ипак не достиже цифре светских лидера попут Барака и Мишел Обаме, који су за своје мемоаре добили чак 60 милиона евра.
Новости, Новосадска телевизија