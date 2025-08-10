УКОЛИКО ИМАТЕ ЗАВРШЕНУ СРЕДЊУ ШКОЛУ МОЖЕТЕ ДА ЗАРАДИТЕ ДО 7000 ЕВРА! Хрватска очајнички тражи ове раднике
Хрватска контрола ваздушне пловидбе тражи нових 48 контролора лета, 40 за рад у Великој Горици и по осам за Задар, Сплит и Дубровник.
Услови за пријаву су завршена средња школа, старост до 28 година на дан истека рока за пријаву, активно знање хрватског и енглеског језика, држављанство Хрватске или неке земље чланице ЕУ, као и потребна здравствена способност. Кандидати морају имати категорију три зракопловног особља, што значи да не смеју имати срчано-жилне болести, озбиљне проблеме са дисајним системом, болести пробавног тракта или друге здравствене сметње које би могле угрозити безбедност током рада.
Здравствени преглед за одабране кандидате плаћа послодавац.
Сви који испуне услове биће позвани на вишекратна тестирања - IQ тест, упитник личности, тест из енглеског језика, ФЕАСТ тест (симулација стварних радних ситуација за контролоре), тимске вежбе и интервју.
Онима који буду изабрани, посао почиње обавезним оспособљавањем у Великој Горици. Послодавац обезбеђује превоз до тог места и нуди уговор на одређено време док се не стекне дозвола, а након тога следи уговор на неодређено.
Пријава се подноси online и уз њу треба приложити: ЦВ, потврду о образовању (сведочанство или диплому), уверење о некажњавању не старије од шест месеци и домовницу. Рок за пријаву је 31. август.
Посао контролора лета спада међу најбоље плаћене у држави. Према подацима сајта МојПосао, ово је шеста најплаћенија професија у Хрватској, са просечном нето платом од око 2.974 евра, док плате у неким случајевима могу ићи и до 7.044 евра.