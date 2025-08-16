УПОЗОРЕЊЕ: ПОЖАР У ТУНЕЛУ ИВАН на аутопуту код Тарчина, ОБУСТАВЉЕН САОБРАЋАЈ, ОГРОМНЕ ГУЖВЕ
У тунелу Иван на аутопуту А1 код Тарчина данас је дошло до пожара пошто се запалило путничко возило, пише Klix.ba.
Како су потврдили из Професионалне ватрогасне бригаде Кантона Сарајево, екипе су одмах упућене на терен и раде на гашењу пожара који је и даље активан. На лицу места налазе се и припадници полиције.
"Наше екипе су упућене на место догађаја како би пожар ставиле под контролу", казали су из ПВБ Сарајево.
Због интервенције и сигурности путника, саобраћај је у потпуности обустављен, а на прилазима тунелу створиле су се велике гужве. Из БИХАМК-а су саопштили да су затворене обе цеви тунела у смеру Брадина–Тарчин и да је могуће формирање дугих колона возила.
Узрок пожара још није познат, а више информација биће доступно након што се спроведе увиђај.