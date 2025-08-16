scattered clouds
37°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УПОЗОРЕЊЕ: ПОЖАР У ТУНЕЛУ ИВАН на аутопуту код Тарчина, ОБУСТАВЉЕН САОБРАЋАЈ, ОГРОМНЕ ГУЖВЕ

16.08.2025. 16:00 16:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Кликс
Коментари (0)
Požar
Фото: Klix.ba, čitalac

У тунелу Иван на аутопуту А1 код Тарчина данас је дошло до пожара пошто се запалило путничко возило, пише Klix.ba.

Како су потврдили из Професионалне ватрогасне бригаде Кантона Сарајево, екипе су одмах упућене на терен и раде на гашењу пожара који је и даље активан. На лицу места налазе се и припадници полиције.

"Наше екипе су упућене на место догађаја како би пожар ставиле под контролу", казали су из ПВБ Сарајево.

Због интервенције и сигурности путника, саобраћај је у потпуности обустављен, а на прилазима тунелу створиле су се велике гужве. Из БИХАМК-а су саопштили да су затворене обе цеви тунела у смеру Брадина–Тарчин и да је могуће формирање дугих колона возила.

požar
Фото: Kliks.ba, čitalac

Узрок пожара још није познат, а више информација биће доступно након што се спроведе увиђај.

тунел пожар сарајево
Извор:
Дневник, Кликс
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај