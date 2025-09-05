УЖАС У ТИВТУ: СЕДАМНАЕСТОГОДИШЊАКИЊА ПРИМОРАВАЛА ДЕТЕ НА ПРОСЈАЧЕЊЕ Ево шта је полиција утврдила
05.09.2025. 14:39 14:48
Коментари (0)
ТИВАТ: У акцији тиватске полиције и Центра за социјални рад ухапшена је држављанка Србије, малолетница стара 17 година, заједно са Б.В. (27) са Косова, због сумње да су децу приморавали на просјачење.
- Полиција је током планских активности испред једног трговинског објекта у Тивту затекла троје малолетника како просе. На лицу места су били и отац троје деце, Б.В. (27), као и мајка једне од њих – малолетница из Србије, која је такође ухапшена - потврђено је за РИНУ.
Истрагом је утврђено да су њих двоје искоришћавали децу у сврху просјачења. О свему је обавештен тужилац Вишег државног тужилаштва у Подгорици, по чијем налогу су лишени слободе.
Ухапшени су данас, уз кривичну пријаву, спроведени код надлежног тужиоца на даљу процедуру.