УЗБУНА У РЕГИОНУ, НАТО РАСПОРЕДИО СИСТЕМЕ У КОМШИЛУКУ! Тензије расту због Русије, алијанса војних сила спрема одбрану
Савез НАТО-а недавно је распоредио напредне одбрамбене системе у земљама суседним Србији, што је изазвало забринутост у целом региону.
Овај потез долази у контексту све веће бриге западних сила о могућем руском упаду у Балкан, посебно у светлу тензија око Косова и Метохије. Према изворима блиским Алијанси, системи попут противваздушних батерија и радарских мрежа постављени су у БиХ, Црној Гори и Северној Македонији, директно уз српске границе.
Експерти сматрају да је ово део ширег стратешког плана НАТО-а за заштиту источног крила, али у Београду се то тумачи као провокација. "Ово није само одбрана, већ и сигнал Србији да преиспита своју неутралност", коментарише аналитичар из београдског центра за стратешке студије. Регионални лидери, укључујући оне у Загребу и Сарајеву, изразили су подршку, док у Москви одјекују оптужбе за ескалацију.
Ситуација се погоршала након недавних извештаја о руским војним вежбама у близини, што је подстакло хитне консултације у Бриселу. Србија, која остаје изван НАТО-а, позвала је на дијалог, наглашавајући да не жели да постане део било ког сукоба. Време ће показати да ли ће ово довести до нових тензија или само до привременог појачања безбедности.