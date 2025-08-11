clear sky
ВАТРА БЕСНИ КОД ЈЕСЕНИЦА У жестокој борби за спас насеља 150 ватрогасаца ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА ЗАТВОРЕНА

11.08.2025. 09:18
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
d

ЗАГРЕБ: Пожар код Јесеница у близини Сплита, који је избио протекле ноћи, гаси око 150 ватрогасаца са 50 возила, а Јадранска магистрала је због тога затворена, саопштила је ватрогасна служба.

Пожар је на неким местима угрожавао и куће, али је то, захваљујући интервенцији ватрогасаца, спречено.

У гашење пожара укључена су и три канадера.

Полиција је саопштила да је пожар избио у 2.54 сата изнад Јесеница у насељу Старо село, пренео је Index.

пожар Сплит
