ВАТРА БЕСНИ КОД ЈЕСЕНИЦА У жестокој борби за спас насеља 150 ватрогасаца ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА ЗАТВОРЕНА
11.08.2025. 09:18 09:25
ЗАГРЕБ: Пожар код Јесеница у близини Сплита, који је избио протекле ноћи, гаси око 150 ватрогасаца са 50 возила, а Јадранска магистрала је због тога затворена, саопштила је ватрогасна служба.
Пожар је на неким местима угрожавао и куће, али је то, захваљујући интервенцији ватрогасаца, спречено.
У гашење пожара укључена су и три канадера.
Полиција је саопштила да је пожар избио у 2.54 сата изнад Јесеница у насељу Старо село, пренео је Index.