ВЕЋЕ ПЕНЗИЈЕ У КОМШИЛУКУ За ову групу пензионера повећање и до 65 евра
Јулско усклађивање пензија није могло бити израчунато до 20. августа, када је Државни завод за статистику објавио последње потребне податке о просечној плати за јун.
Израчуната је стопа усклађивања, и извештава колико ће се различити износи пензија повећати у еврима.
Стопа усклађивања за јул износи 6,46 одсто, прерачунато на две децимале. Сличан прорачун је раније понудила и Хрватска странка пензионера, пре него што су сви подаци били познати. Њихов прорачун је за 0,24 одсто већи.
Међутим, просечна плата, која континуирано расте последњих месеци, у јуну је била седам евра нижа него у мају, што је донекле утицало на коначну стопу. Прорачун је прелиминаран, јер коначну одлуку о стопи усклађивања треба да донесе Управни одбор Хрватског завода за пензионо осигурање до краја августа.
Због усклађивања, више пензионера ће пасти у „пореске маказе“, јер ће њихова примања прећи праг од 600 евра. Исплата повећања требало би, као и сваке године до сада, да буде у септембру за август, уз исплату разлике у повећању за јул. Пензије, подсећања ради, усклађују се два пута годишње, осим у јулу и јануару, али тада је исплата још „касније“. Пензионери морају да чекају до априла да би добили разлику у приходима за претходна три месеца.
Повећање од 6,46 одсто ће, логично, највише осетити они са вишим пензијама, и обрнуто. Тако ће усклађивање донети 19,39 евра више, пензији од 300 евра. Пензионери са 400 евра добиће око 25 евра, а они са 500 евра око 32 евра више због усклађивања. Корисници пензија са 600 евра добиће око 38 евра. Са 800 евра, повећање прелази 51 евро, док је повећање скоро 65 евра за пензије од 1.000 евра.