(ВИДЕО) АПОКАЛИПСА У СЛОВЕНИЈИ ВОДА КУЉA НЕ СВЕ СТРАНЕ: Камиони у води, саобраћај затворен, путеви и железница се не виде!
Словенију је захватило јако невреме које је направило бројне проблеме у приморском делу земље.
Киша је падала сатима, а мале реке и бујични водотоци су набујали! Град Копер је саопштио да је ситуација на терену опасна и да се погоршава.
Обилне падавине се још задржавају између Словенске Истре и унутрашњости земље. Понегде је већ пало више од 150 милиметара кише, јавља Метеоинфо Словенија.
Невреме је на подручју Копра оштетило и неколико путева, а испред тунела Декани из смера Чрног Кала према ауто-путу је дошло и до клизишта.
"Пут у Оспу је затворен због потока који је поплавио коловоз, пут испред МП Шкофије је отежан за вожњу, шахтови су отворени на путевима у Побегима, регионални пут у Цепкију је потпуно затворен", објављено је.
На неким местима широм Словеније олује ометају саобраћај. 24ур јавља да су у Копру на терену све расположиве екипе, а надлежни апелују на грађане да буду изузетно опрезни на путу јер се вода накупља на коловозу.
"Због јаког невремена и брзог пораста водостаја река Бадашевице и Рижане, позивамо становнике на подручјима уз обе реке да остану у својим домовима. Ситуација се брзо погоршава, путеви се затварају, а подручје је опасно за кретање", поручили су из општине Копер.
Ватрогасци су до 10 часова забележили 70 интервенција због олује. Истичу да животи тренутно нису у опасности, али моле људе да се строго придржавају упутстава надлежних служби.
Грађанима је поручено и да уклоне своја возила с нижих подручја и паркинга, а бесплатно паркирање им је понуђено у гаражама.
Због последица олује је затворена и пруга Дивача-Копер, објавиле су Словенске железнице, а за путнике је до даљег организован алтернативни превоз.
Словенска Агенција за заштиту околине је раније издала наранџасто упозорење на олује и кишу за северозападни, југозападни и средишњи део земље. Послеподне је за југоисточни и североисточни део Словеније издато је и жуто упозорење на олује.
