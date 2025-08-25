(ВИДЕО) У БЕНКОВЦУ НА ИВИЦИ ХАОСА: Фестивал „Носи се“ заустављен због ветерана и навијача НИЈЕ ИЗОСТАО НИ ПОВИК „ЗА ДОМ СПРЕМНИ“
БЕНКОВАЦ:Фестивал „Носи се“ у Бенковцу ипак је отказан после низа инцидената које су у петак изазвали хрватски ветерани и навијачи.
Отварање није ни почело због протеста ветерана и навијача, који су певали патриотске песме и узвикивали усташки поклич „За дом спремни“.
Пет ветерана учесника инцидената добило је забрану приласка новинарки и једној од организатора фестивала, Мелити Врсаљко. Они не смеју да јој се приближе ближе од 30 метара, а међу њима је и председник бенковачког огранка Удружења хрватских добровољаца, Недиљко Генда, који је предводио протест.
„Смисao било ког фестивала није само у одржавању, већ у програмским садржајима, а управо су они оспорени у друштвеној клими где се један културни догађај свео на демонстрацију голе силе“, рекао је уметнички директор фестивала, Јурај Арас.
Он је додао да је, иако је комуникација са организаторима протеста била тешка, ипак утиснула наду да би програм могао да се изведе без ескалације насиља. Међутим, нова сазнања указују да се на протест против фестивала спремају и друге групе, ван контекста удружења ветерана, што додатно повећава ризик од насилних појава.
Арас је навео да иако је најављена подршка великог броја грађана из разних крајева Хрватске имала за циљ да покаже солидарност, она би потенцијално могла да претвори Бенковац у бојно поље, што је у супротности са мисијом мира и дијалога фестивала.
„Наш мали тим са скромном инфраструктуром не може да контролише овакву ситуацију. У атмосфери готово ратног стања, где држава мора да ангажује озбиљне снаге безбедности да би заштитила право грађана на легално окупљање, Бенковац и његови становници постају жртве, терен за демонстрацију силе оних који се не обазиру на законе и демократске вредности“, нагласио је Арас.
Иако је фестивал „Носи се“ промовисао ненасиље, солидарност и плурализам, ове године је у Бенковцу требало да буде отворен сатиричном комедијом, али је насиље ветерана и навијача спречило извођење програма.