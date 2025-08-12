(ВИДЕО) Борба с ватреном стихијом у Црној Гори не посустаје НИ СЕКУНД ОДМОРА ЗА СРПСКЕ ПИЛОТЕ: Од раног јутра у борби за људске животе
Посада хеликоптера "Камов" МУП-а Србије, који је јуче слетео у Подгорицу на позив Црне Горе, данас је од раног јутра у пуној мисији гашења пожара на локацији Ђурковићи – Рогами.
Инстаграм страница МУП Србије објавила је најновији снимак акције гашења пожара у Црној Гори, у којој су учествовале српске снаге.
„Наши пилоти, заједно са колегама из Црне Горе, од 7 часова дејствују из ваздуха и до сада су избацили 248 тона воде у борби за сваки хектар шуме и сваки људски живот. Увек спремни да помогнемо – јер солидарност не познаје границе."
Подсећања ради, Србија је међу првима послала руски хеликоптер "Камов" како би помогла у сузбијању пожара. Овај хеликоптер је по капацитету највећи у региону.
Ватрогасци већ скоро 3 дана активно раде на гашењу пожара који бесни у Црној Гори.