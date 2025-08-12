ЗАПАЛИО ШУМУ ЗБОГ БАКАРНИХ КАБЛОВА?! Црногорска полиција ухапсила пиромана, пожар брзо локализован
Полиција је ухапсила С. Л. (38) са Косова и Метохије због сумње да је јутрос у насељу Заљево запалио бакарне каблове и изазвао пожар на ниском растињу.
Пожар је брзо локализован, а осумњичени је лишен слободе и спроведен тужилаштву.
Мушкарац осумњичен за изазивање пожара у Црној Гори ухапшен је након што је запалио бакарне каблове и побегао са места догађаја, саопштила је полиција.
Како се сумња, С. Л. (38) са Косова и Метохије, јутрос око седам сати отишао је у насеље Заљево и на земљи запалио бакарне каблове, што је довело до избијања пожара на ниском растињу. Пожар се брзо проширио и измакао контроли, а осумњичени је након тога напустио место догађаја.
Дежурна служба Одељења безбедности у Бару пријавила је око 11:30 часова да је у Заљеву избио пожар на ниском растињу. На лице места су одмах послати припадници Службе заштите и спашавања који су успели да локализују ватрену стихију, саопштио је црногорски МУП.
О догађају је обавештен државни тужилац Основног државног тужилаштва у Бару, који је наредио увиђај. Полиција је брзо спровела интензивне криминалистичко-оперативне мере, успоставила идентитет осумњиченог и привела С. Л. у просторије Одељења безбедности у Бару ради прикупљања информација.
Осумњичени је, према полицијским сазнањима, управо он изазвао пожар запаливши бакарне каблове на земљи, а потом је побегао са места инцидента.
По налогу државног тужиоца, С.Л. је задржан у притвору због сумње да је извршио кривично дело изазивања опште опасности. Он ће уз кривичну пријаву бити пребачен надлежном тужилаштву на даље поступање.
Полиција наставља са појачаним и интензивним мерама како би идентификовала и процесуирала све особе које угрожавају општу безбедност у земљи.
(Alo.rs)