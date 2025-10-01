УХАПШЕН ”ЛУЦИФЕР” Осумњичен да је учествовао у тучи пре пуцњаве у Вишњичкој бањи на Палилули
БЕОГРАД: Београдска полиција ухапсила је Л. М. због сумње да је учествовао у тучи која је у уторак претходила пуцњави у једном локалу у Вишњичкој бањи, када је рањено пет особа.
Њему је одређено задржавање до 48 сати.
Он је иначе био у кућном притвору, а у тренутку туче, како Танјуг сазње, био је у дозвољеној шетњи.
Иначе против Л. М. званог Луцифер, се води судски поступак због сумње да је био вођа групе чији припадници су се бавили трговином дроге у Београду.
Њему је притвор замењен кућним притвором у мају, на припремном рочишту пред почетак поновљеног суђења.
Припадници те криминалне групе ухапшени су 29. марта 2022. године, док су тројица осумњчених већ били у притвору у тренутку хапшења.
Они се доводе се у везу са пословима и препродајом дроге као део групе Вељка Беливука и Марка Миљковића који су у притвору и против њихове организоване криминалне групе се води судски поступак због најтежих кривичних дела, међу којима је и седам убистава.
МУП је јуче саопштио да је непозната особа у уторак око 14.23 часова у угоститељском објекту у Вишњичкој бањи из ватреног оружја ранила пет особа.